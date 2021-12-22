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KPSS aday tercihleri, 29 Aralık'ta sona erecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 29 Aralık'ta sona erecek. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:32
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacak.

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde 29 Aralık saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

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