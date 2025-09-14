İSTANBUL 27°C / 19°C
KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarları yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

14 Eylül 2025 Pazar 16:29
KPSS Alan Bilgisi cevap anahtarları yayımlandı
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, dün ve bugün yapılan 2025 KPSS A Grubu Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarının (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe ve istatistik) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına bugün ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 24 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek.

