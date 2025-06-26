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KPSS başvuruları başladı: Son gün 10 Temmuz!

ÖSYM, KPSS A grubu başvurularının başladığını ve başvuruların 10 Temmuz'da sona ereceğini açıkladı.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
KPSS başvuruları başladı: Son gün 10 Temmuz!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) başvurularının başladığını ve 10 Temmuz'a kadar süreceğini bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumu 7 Eylül'de, "Alan Bilgisi" oturumları ise 13 ve 14 Eylül'de uygulanacak.

"Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumuna girmek zorunda olan adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verebilecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi, 2025-KPSS A Grubu Sınavı Başvuru Kılavuzu'nda yer alıyor.

Adaylar kılavuz ve başvuru bilgilerine, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemesi gerekiyor.

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