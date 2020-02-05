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KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM KPSS 2020 sınav tarihini açıkladı!

KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı tüm sınava girecek olan adaylar tarafından yoğun bir şekilde araştrıılıyor. ÖSYM KPSS 2020 sınav tarihini açıkladı. KPSS 2020 sınav başvuru tarihleri, binlerce kişinin heyecanla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Devlet memurluğu için ilk aşama niteliği taşıyan KPSS başvurusu, pek çok vatandaşın gündeminde. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS 2020 başvurularına dair tüm detaylar haberimizde..

05.02.2020  12:46 - Güncelleme: 05.02.2020  12:46

ÖSYM KPSS 2020 sınav tarihini açıkladı. KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Devlet memurluğu için ilk aşama niteliği taşıyan KPSS başvurusu, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yeni yılın gelmesi ile birlikte memur olma hayali kuran yüz binlerce kişi, 2020 yılında yapılacak olan KPSS hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihlerine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da gerçekleştirilecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.

Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında kabul edilecek.

ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi de 18 Ekim'de yapılacak, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.

Bu sınavın başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.

Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

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