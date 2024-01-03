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Güncel

KPSS ile memur alım puanları açıklandı! İşte detaylar

Çalışma hayatını özel sektörde sürdüren birçok vatandaş, mevcut şartlardan rahatsız olduğunda kamu kurumlarında çalışmak isteyebiliyor. Bu noktada belediyeler ve bazı kamu kurumları KPSS puanı ile memur alımı gerçekleştirebiliyor. Öte yandan Adıyaman ili İnlice Belediye Başkanlığı da KPSS puanı ile memur alımı yapılacağını duyurdu. İşte Adıyaman ili İnlice Belediye Başkanlığı ilanı ile ilgili detaylar…

3 Ocak 2024 Çarşamba 01:15 - Güncelleme:
KPSS ile memur alım puanları açıklandı! İşte detaylar
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Adıyaman ili İnlice Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımı gerçekleşeceği resmen açıklandı. Başvuru yapacak adaylardan en az 55 KPSS puanı ve bazı şartları taşımaları isteniyor.

ADIYAMAN İLİ İNLİCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KPSS İLE MEMUR ALIMI

Adıyaman ili İnlice Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacağı açıklandı.

-Tekniker

BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLERİ

Adıyaman ili İnlice Belediye Başkanlığı bünyesinde yayımlanan memur alımı ilanı birçok vatandaşın ilgisini çekebiliyor. Çünkü yayımlanan memur alımı ilanına en az 55 KPSS puanı ile başvuru yapılabiliyor.

Öte yandan Adıyaman ili İnlice Belediye Başkanlığı bünyesinde yayımlanan KPSS ile memur alımı ilanında, adaylardan KPSS puanın yanı sıra farklı şartlar da aranıyor. Bu nedenle memur alımı ilanına başvuru yapacak adayların KPSS puanın yanı sıra diğer şartlara da dikkat etmeleri gerekiyor. Nitekim söz konusu şartlardan bazıları şu şekilde;

· Türk vatandaşı olmak.

· Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

· Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

· İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Adıyaman ili İnlice Belediye Başkanlığı bünyesinde yayımlanan ilanda; diğer detaylar, başvuru şartları ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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