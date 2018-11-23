KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman? 2018 ÖSYM KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS nitelik kodları ve tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? KPSS puan sıralaması atamalar nasıl olacak? 2018 KPSS lise ve ortaöğretim memur atama başvuruları ne zaman? KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu 2018 yayında mı? KPSS lise mezunu memur atama tercihleri ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak? soruların yanıtları KPSS sınavına girip belli bir puan alıp tercih yapmayı bekleyen memur adayları tarafından araştırılan konular arasında. 2018 KPSS ortaöğretim sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler bu kez tercih işlemlerine çevrildi. Aldıkları puanlar kapsamında tercih yaparak kamudaki boş kadrolara yerleşme hayali kuran lise mezunu vatandaşlar, KPSS tercihleri hakkında bilgi almak istiyor. KPSS ortaöğretim puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ne zaman yerleştirme yapılacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca heyecanla araştırılıyor. KPSS tercih tarihleri ve tercih kılavuzu hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, son günlerde araştırmalarına hız verdi. KPSS merkezi atama tercihleri ve ÖSYM KPSS tercih kılavuzu ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr'de.

KPSS tercih kılavuzu, kamu dairelerinde görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. KPSS tercih kılavuzu aracılığıyla sahip oldukları puana göre tercihlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, ardından ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmeye kilitlenecek. Devlet dairelerinde görev almak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı KPSS tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde erişime açılacak. Devlet Personel Başkanlığı'nın belirlediği boş kontenjanlara göre belirlenecek olan KPSS 2018 tercih kılavuzu, kamu adayları tarafından değerlendirilecek.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



KPSS 2018/2 tercih tarihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başlığıyla gerçekleştirilen duyuruya göre süreç, 11 Aralık tarihinde başlayacak ve 20 Aralık tarihinde sona erecek. Kılavuz bilgileri de bu tarihlerde erişime açılacak.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS merkezi atama tercih kılavuzunun ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro dağılımının ve tercih robotunun yayımlanmasının ardından milyonlarca memur adayı tarafından beklenen KPSS merkezi atama tercihleri başlayacak. Merkezi atama tercihleri hakkında detayları okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Ölçme eçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavına katılarak kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde memur olmak isteyen adaylar tarafından KPSS merkeazi atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı araştırılıyor.



KPSS merkezi atama tercihleri hakkında, tercihlerin ne zaman yapılacağı kimlerin tercih yapabileceği hakkında ayrıntıları kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.



Bilindiği gibi ÖSYM tarafından Türkiye geneli 81 il merkezinde KPSS Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adayların katılabildiği sınavlar gerçekleştirildi.

2018 yılının son tercihleri, ÖSYM tarafından 11 Aralık tarihinde alınacak. Devlet Personel Başkanlığı'nın belirlediği boş kadrolar için gerçekleştirilecek tercihler, 20 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kılavuz ise bu tarih aralığında erişime açılmış olacak.



Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.



Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.



Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.



Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

KPSS MERKEZİ ATAMALAR İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI



ÖSYM KPSS merkezi atama tercihleri için geri sayım başladı. Bu bağlamda KPSS merkezi atama tercihi yapacak olan adaylar için ilk olarak Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından tercih kılavuzu yayımlanacaktır.



Bunun ardından Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşları için kadro dağılımı yayımlanacak ve ardından tercih robotu yayımlanacaktır. Bu kılavuzların yayımlanması ile 11 Aralık'ta KPSS merkezi atama tercihleri başlayacak ve 20 Aralık'a kadar devam edecektir.



KPSS merkezi atama tercihi yapacak olan adayların KPSS lise, ön lisans ve lisans sınavlarına eğitim düzeyleri kapsamında katılmış olmaları ve puanlarının hesaplanmış olamsı gerekmektedir.



Ayrıca Devlet Personel Başkanlığı tarafından kadro dağılımı henüz açıklanmadı. Kadro dağılımı ve merkezi atama tercih robotu yayımlandığında adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.

2018 KPSS ortaöğretim tercihleri hakkında henüz net bir tarih yok. Öte yandan, KPSS ortaöğretim düzeyine sınavından puan alanları da kapsayan Kamu Personel Seçme Sınavı-2017/2 (KPSS) tercihleri geçtiğimiz yıl, 14 Kasım'dan itibaren 23 Kasım'a kadar yapılmıştı.

Bu bilgiler göz önüne alındığında bu yıl yine benzer tarihlerde tercih işlemlerine yönelik bir açıklama olabileceği tahmin ediliyor. Bu hususta gelişmeler olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

ÖSYM tercih kılavuzu 2018



ÖSYM'den tercih kılavuzuna dair resmi açıklama şu ana dek gelmedi. Devlet kurumları boş olan kadroları belirlemesi ve sınav merkezine yönlendirmesiyle birlikte kılavuzun yayımlanması bekleniliyor. Kurumdan tercihlere dair şu açıklama yapıldı:



Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.



DİKKAT: Adaylar tarafından ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığından,lisans/ön lisans düzeyinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan/alınacak alan/program denklik/eşdeğerlik kararları, tüm ilgililere duyurulabilmesi için muhakkak suretle KPSS tercih işlemleri başlangıç tarihinden önce Devlet Personel Başkanlığına bildirilmelidir. Aksi halde, KPSS tercih işlemleri sırasında veya sonrasında bildirilecek denklik/eşdeğerlik kararları bir sonraki tercih işlemlerinde dikkate alınacaktır.



YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?



Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.



ATAMA NASIL GERÇEKLEŞECEK?



ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



2018 yılının son tercihleri, ÖSYM tarafından 11 Aralık tarihinde alınacak. Devlet Personel Başkanlığı'nın belirlediği boş kadrolar için gerçekleştirilecek tercihler, 20 Aralık tarihine kadar devam edecek. Kılavuz ise bu tarih aralığında erişime açılmış olacak.



Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.





Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.



Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.



Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.



KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



KPSS 2018/2 tercih tarihleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başlığıyla gerçekleştirilen duyuruya göre süreç, 11 Aralık tarihinde başlayacak ve 20 Aralık tarihinde sona erecek. Kılavuz bilgileri de bu tarihlerde erişime açılacak.







KPSS NEDİR?



Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.



A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,



B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

B GRUBU KADROLARDA TERCİH SÜRECİ NASIL GERÇEKLEŞİYOR?



Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.



Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.







B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI



Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra ÖSYM tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.





KPSS A – B – C GRUBU KADROLAR



KPSS A grubu kadroları mesleğiniz ile ilgili tercihlerinizde çıkmaktadır. B ve C grupları ise meslek dışı yapacağınız kamu başvurularında sınıflandırılması ile ortaya çıkmıştır.



KPSS-A grubu kadro ne demektir?



KPSS-A grubu kadro lisans mezunlarından genel olarak iktisadi idari bilimler fakülteleri ve buna bağlı birimlerden mezun olan adayların katıldığı, sadece KPSS puanının kullanılmadığı, özel bir yarışma sınavının da yapıldığı puan türüne verilen addır. KPSS Alan sınavına giren adayların genel kültür, genel yetenek testinin yanında pazar günü oturumunda çözdükleri hukuk, maliye, iktisat, muhasebe, işletme gibi testlerden de çözmeleri gerekmektedir. KPSS-A Grubu Kadro müfettiş yardımcısı , uzman yardımcısı , kaymakam adaylığı gibi kadroları kapsamaktadır. Ancak bu kadrolara başvuru yapılabilmesi için aksi belirtilmedikçe yarışma sınavlarına katılınması zorunludur. A grubu kadrolarında yabancı dil sınavına girme zorunluğu da söz konusudur. Yabancı Dil Sınavı KPSS’den bağımsız olarak yılda iki kez gerçekleştirilmektedir.



B. KPSS-B ve KPSS-C grubu kadro ne demektir?



KPSS-B grubu kadro yanlızca genel kültür, genel yetenek çözen adayların KPSS P3 puanına göre atandıkları kadro ismidir. KPSS-B grubu kadroları lisans, önlisans ve lise düzeyinde farklı olarak gerçekleşir. Atamaları da buna bağlı olarak yapılmaktadır. 190 sayılı kanun hükmünde kararnameyle belirtilen, çeşitli bakanlıklara bağlı nüfus müdürlükleri, üniversiteler, bunlara bağlı sağlık kuruluşları ve benzeri yerlerde çalışmak üzere 657 sayılı yasaya bağlı çalışmak isteyen tüm bireylerin KPSS-B grubu kadrolarına yerleşmesi beklenir. Günlük yaşantımızda genelde düz kadro, düz memurluk olarak ifade edilen kadrolar KPSS-B grubu kadroları olarak ifade edilirler.

KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR



KPSS’ye



Ortaöğretim (Lise ve dengi meslek lisesi) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)

Ön lisans (İki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açık öğretim) (KPSS/2 sınavına girmektedirler)

Lisans (Dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) (KPSS/1 sınavına girmektedirler)



Yüksek lisans ve doktora diploması almış olanlar ise başvurularını lisans diploması aldıkları alandan yapmakta ve daha sonra tercihlerini bu alan üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

KPSS NASIL YAPILMAKTADIR?



Sınav cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılmaktadır. Sabah oturumunda genel yetenek ve genel kültür sınavları toplam 120 soru ve 2 saat süre zarfında gerçekleştirilir. Öğle oturumunda ise eğitim bilimleri sınavı gerçekleştirilir. Yine 120 sorudan oluşan bu sınavın süresi 2.5 saattir.

KPSS öğretmenlik sınavı nedir?



Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm eğitim kurumlarında sözleşmeli ve kadrolu ayırt etmeksizin girmesi gereken sınav türüdür. Üniversitelerin eğitim fakülteleri ve fen-edebiyat fakülteleri mezunları KPSS öğretmenlik sınavına girerler. Bu sınavda genel kültür ve genel yetenek sınavına ek olarak 120 sorudan oluşan pedagojik formasyon sınavı da gerçekleştirilir.



Bu yazımızda KPSS nedir, KPSS sınavına kimler katılabilir, KPSS hakkında bilgi, KPSS A-B-C grupları ne demektir detaylı olarak anlatmaya çalıştık. Aklınıza takılan soruları yorum olarak devlette.com editörlerine sorabilirsiniz.

ÖSYM KAYITLARI ESAS ALINACAK



Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.



Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.



Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacak. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.



PUAN VE TERCİH SIRASINA BAKILACAK



Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacak.