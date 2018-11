KPSS önlisans ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak 2018 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı

KPSS 2018 önlisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci heyecanla bekleniyor. KPSS tercihleri ne zaman başlıyor? 2018 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı? KPSS 2018 2. yerleştirme tercihleri ne zaman olacak? KPSS 2018 tercih robotu erişime açıldı mı? 2018 KPSS önlisans ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS ortaöğretim tercihleri nasıl yapılacak? KPSS onlisans tercihleri nasıl yapılacak? soruların yanıtları milyonlarca kişi tarafından araştırılırken konu ile ilgili ayrınıtıları ve yeni gelişmeleri bu haberimiz üzerinde derledik. 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)'na Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyinde katılan adaylar, tercihlerin başlayacağı tarih için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'den gelecek açıklamayı bekliyor. Heyecanla beklenen KPSS 2018 tercih kılavuzu ve robotu hakkında Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklama ile tercih işlemleri başlayacak. KPSS tercih kılavuzunun önümüzdeki günlerde ÖSYM resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden yayınlanması bekleniyor. Detaylar ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

KPSS sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte tercihler için de geri sayım başladı. 2018 KPSS ortaöğretim önlisans adaylarının yapacağı tercih işlemleri için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Önlisans ve Ortaöğretim sınavına giren KPSS adayları için ÖSYM 2018 tercih kılavuzu yayımlayacak. KPSS 2018 ÖSYM tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra tercih işlemlerine başlayacak. Adaylar tercihlerini kılavuzda yayınlanan bilgiler doğrultusunda yapacak. Tercihlerin belirtilen süre içinde osym.gov.tr adresinden aday işlemleri bölümüne girip T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapmanız gerekmekte.

KPSS 2018 tercih işlemlerinde herhangi bir ücret ödenmeyecek. Önlisans sınavına giren adayların da tercihleri beklemesinden ötürü tercih işlemleri bütün olarak yapılması bekleniyor. Kılavuz üzerinden yapılacak olan işlemler, kurumların açacağı kadroya göre şekil alacaktır.

2018 KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2018 KPSS sonuçları ardından tercih dönemi heyecanı sardı. KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayı itibari ile ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor. Milyonlarca memur adayın kaderi bu tercihlerde! Tercih süreci ile ilgili bilgi ÖSYM'nin resmi internet safyası https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden duyuru yapılacak.

KPSS TERCİH NASIL YAPILIR?



ÖSYM tarafından 2018/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu Aralık'ta yayımlanması bekleniyor. Memur adaylarına 30 tercih hakkı verilecek. Tercih klavuzundan branşlarına uygun olan yerleri sıralayan memur adayları ÖSYM'nin resmi İnternet sitesinde ADAY İŞLEMLERİ bölümünü tıklayıp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaşarak SİSTEME GİRİŞ bölümünü tıklayıp T.C. Kimlik numara ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak 30 Aralık 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.



Tercihlerde dikkat etmeniz gereken 5 hayati kural



1- Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Örneğin son başvuru tarihi 30 Aralık olduğu için, 30 Aralık'ta sınava girdiği örneğin lisans düzeyinden mezun olmayan kişinin tercih yapmaması gerekmektedir.



2- Tercih yaparken her bir kadroda yer alan nitelik kodlarındaki şartları taşıyıp taşımadığınıza dikkat ediniz. Niteliğini taşımadığınız kadroyu tercih etmeyiniz. Tercih edip yerleşseniz dahi atamanız yapılmayacaktır.



3- Tercih yaptıktan sonra, ÖSYM’nin belirtmiş olduğu bankalara internet üzerinden ödeme yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.



4- Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.



5- Kadroların karşısında yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi (30 Aralık 2018) itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

KPSS 2018 TERCİH ROBOTU



KPSS 2018 tercih robotu hakkında Devlet Personel Başkanlığından yapılan açıklama:



KPSS 2018/2 tercih döneminde yerleştirme yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin bilgileri içeren KPSS Tercih Bilgi Sistemi programı yakın zamanda ÖSYM'den açıklanacak tercih kılavuzunun ardından detaylar https://www.turkiye.gov.tr/kpss-tercih-rehberi internet adresinde hizmete girmiş olup, adaylar sisteme ulaşabilecek.

KPSS PUANLARI NASIL HESAPLANIR?



KPSS 2018 sınavında 120 soru sormaktadır. 60 tane genel yetenek, 60 tane genel kültür. 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Ve bu sayede net durumu oluşuyor. En önemli durum standart sapma konusu. Adayların en çok yapamadığı soru, belirli adaylar tarafından yapıldığında o sorunun puan değeri +5 veya -5 olarak hesaplanabiliyor. KPSS puan hesaplamasında öngörülen bir puan sistemi mevcuttur. Klasik olarak 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla ortalama puan belli olmaktadır. Genel Kültürden ve genel yetenekten doğru ve yanlış soruların oranında net belli olmaktadır ve net üzerinden 0.5 ile çarpma işlemi yapılır. En son olarak + veya – 5 puan üzerinden puan belli olur.

KPSS DERĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?



Sınavda bulunan her test kendi içinde bir değerlendirmeye tabi tutuluyor. her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılıyor ve bu şekilde puanlama yapılıyor. Elde edilen puanların da ortalama ve standart sapmaları hesaplanarak standart puanlar bulunuyor.



Herhangi bir testte doğru ya da yanlış hiçbir cevabı olmayan adaylar söz konusu test için yapılan hesaplamalara katılmayacak ve bu adaylara bahsi geçen test için standart puanları hesaplanmayacak.



Yani bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi ve puanlamaya katılabilmesi için Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin her ikisinden de az az 1 soruyu doğru ve ya yanlış olarak işretlemesi gerekiyor.



Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacak.



KPSS sınav puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır.