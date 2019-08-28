KPSS Ortaöğretim Hemşirelik atama puanları belli oldu! Sağlık Bakanlığı 2019 atama tavan ve taban puanları
KPSS 2019/4: Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarının açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı 2019 atama tavan ve taban puanları hakkında internet araşltırmaları yapılmaya başlandı. KPSS Ortaöğretim Hemşirelik atama puanları belli oldu. KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
KPSS Ortaöğretim Hemşirelik atama puanları belli oldu. Sağlık Bakanlığı 2019 atama tavan ve taban puanları yoğun bir şekilde araştırılıyor. ÖSYM, büyük bir heyecanla beklenen Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarını adayların erişimine açtı. KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.Sağlık Bakanlığı 2019 atama tavan ve taban puanlarına da haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
KPSS ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI BELLİ OLDU!
KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler'de öğrencilerin erişimine açıldı.
KPSS HEMŞİRELİK TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS-2019/4 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM) için TIKLAYINIZ
YERLEŞTİRME BİLGİLERİ AÇIKLANDI
Toplam 141 bin 835 kişinin tercih yaptığını açıklayan ÖSYM, ortaöğretim alanında 35 bin 260, ön lisans alanında 54 bin 370, lisans alanında ise 52 bin 205 kişinin tercih yaptığını duyurdu. Tercihler kapsamında 12 bin kişinin yerleştiğini duyuran ÖSYM, dağılımı ise ortaöğretim 2 bin 243, ön lisans için 2 bin 592, lisans için ise 7 bin 165 olarak açıkladı.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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