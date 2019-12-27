KPSS Ortaöğretim Lisans Ön Lisans Hemşirelik atama puanları: Sağlık Bakanlığı atama tavan ve taban puanları açıklandı!

27.12.2019 14:42 - Güncelleme: 27.12.2019 14:42

KPSS Ortaöğretim Lisans Ön Lisans Hemşirelik atama puanları merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı atama tavan ve taban puanları açıklandı! 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmdı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.





SAĞLIK BAKANLIĞI HEMŞİRE ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2019/7 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.





KPSS ORTAÖĞRETİM LİSANS ÖN LİSANS HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ









YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.









SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.