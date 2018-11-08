2018 KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 7 Ekim'de yapılan 2018 KPSS Ortaöğetim sınavının sonuçları açıklandı.
- AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi sonuçları açıklandı.
ÖSYM internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Ekim'de gerçekleştirilen 2018-KPSS ortaöğretim düzeyinin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.