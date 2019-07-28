KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
KPSS 2019/1 kapsamında bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek.
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