Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS tercihleri 9-18 Temmuz tarihleri arasında kabul edildi. Tercih işlemlerinin ardından gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Adaylar, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS 2019 1 tercih sonuçları açıklandı mı? sorularının yanıtlarını büyük bir heyecanla araştırıyorlar. KPSS tercih sonuçları için ÖSYM'den son dakika açıklamasının yapılması bekleniyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS 2019/1 tercih sonuçları yoğun ilgi görüyor. KPSS tercih sonuçları ve KPSS yerleştirme işlemi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm detaylar..

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. KPSS tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

KPSS 2019 1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.