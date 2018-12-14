KPSS tercihleri 2018 ne zaman sona erecek ÖSYM KPSS tercih kýlavuzu robotu baþvuru iþlemleri

KPSS tercihleri 2018 ne zaman son bulacak? ÖSYM KPSS tercih kýlavuzu nitelik kodlarý ne anlama geliyor? KPSS tercihleri nasýl yapýlýyor? Tercih baþvuru sonuçlarý ne zaman açýklanacak? KPSS 7225 özel koþul nitelik kodu nedir KPSS nitelik kodularý ve güvenlik soruþturmasý nasýl yapýlýr? 7225 Nitelik Kodu içeriði nedir? KPSS 7225 Nitelik Kodu ne demek? sorularýna iliþkin ayrýntýlar ve yeni geliþmeler gelmeye devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde baþlayan ve devam eden Kamu personeli olmak isteyen adaylar merakla KPSS’nin tercih süreci nasýl iþleyecek merak ediyor. KPSS tercihlerinden önce adaylarýn dikkat etmesi gereken bir konu var. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi, genel bilgiler sayfasýnda devlet memurluðu için aday olacaklara 'özel koþullar' bölümünün muhakkak incelenmesi gerektiðini ve ona göre baþvurularýnýn yapýlmasý gerektiðini açýkladý. KPSS ortaöðretim ve önlisans tercihleri baþladý. Memur olmak için büyük önem taþýyan KPSS tercih iþlemleri ÖSYM’nin sistemi üzerinden yapýlacak, ÖSYM resmi sitesinde tercih yönlendirme ekraný yayýnlandý. KPSS tercihleri son dakika haberleri ve yeni geliþmeler star.com.tr'de.

KPSS tercihleri 11 Aralýk'ta yayýnlanan kýlavuz ile birlikte baþladý. Memur, tekniker, mühendis, mimar ve avukat baþta olmak üzere birçok alanda saðlanacak olan istihdam kapsamýnda KPSS baþvurularý baþladý.Tercihler 11 Aralýk'ta baþlayýp 20 Aralýk'a kadar devam edecek. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik hükümleri uyarýnca bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla adaylardan tercih alýnacak. Bu amaçla hazýrlanan Kamu Personel Seçme Sýnavý KPSS-2018/2 tercih kýlavuzunda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadro ve pozisyonlar yer alýyor.

YERLEÞTÝRME NASIL YAPILACAK?



Yerleþtirme iþleminde adaylar puanlarýna ve tercih sýralarýna bakýlmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleþtirileceklerdir. Daha yüksek puanlý adaylar yerleþtiði için birinci tercihine yerleþemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleþemeyen aday üçüncü tercihine yerleþtirilmeye çalýþýlacak, yerleþtirme iþlemi bu þekilde devam edecektir. Bir adayýn son tercihine de daha yüksek puanlý adaylardan biri yerleþtirildiði takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleþememiþ olacak.



KPSS TERCÝHLERÝ ÝÇÝN SON GÜN NE ZAMAN?



KPSS tercih iþlemleri 11 Aralýk – 20 Aralýk tarihleri arasýnda yapýlacak. Adaylar tercih iþlemlerini ÖSYM AÝS üzerinden tamamlayacak. Yerleþtirme sonuçlarý da ÖSYM sonuç sistemi üzerinden sorgulanacak.

Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bazý kadro ve pozisyonlarýna, “Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik” hükümleri uyarýnca ÖSYM tarafýndan yerleþtirme yapýlacaktýr. Adaylarýn ilgili kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarý tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasým 2018 tarihlerinde yapýlmýþ olan Kamu Personel Seçme Sýnavlarýndan (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöðretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiþ ve bu sýnavlarýn en az birinden ilgili KPSS puanýný almýþ olmalarý gerekir



Adaylar tercihlerini 11-20 Aralýk 2018 tarihleri arasýnda internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. Ýnternetten tercih gönderme iþlemleri 20 Aralýk 2018 gecesi, saat 23.59’da sona erecektir. Tercihte bulunacak adaylarýn Ek’te yer alan KPSS-2018/2 Tercih Kýlavuzunu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir.

A VE B GRUBU KADROLAR



a) A Grubu Kadrolar; Baþbakanlýk, Bakanlýklar, bunlarýn müsteþarlýk, baþkanlýk ve baðýmsýz genel müdürlük düzeyindeki baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile baðlý ortaklýklarýndaki, özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiþme programý sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutulan mesleklere iliþkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiþ kurullarýna,



b) B Grubu Kadrolar; kadrolarý 190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandýklarý, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurduklarý birlikler ile bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda yukarýda (a) bendinde belirtilmiþ olan meslekler dýþýnda, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapýlacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik hükümleri uyarýnca bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla adaylardan tercih alýnacak. Bu amaçla hazýrlanan Kamu Personel Seçme Sýnavý KPSS-2018/2 tercih kýlavuzunda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadro ve pozisyonlar yer alýyor.



Adaylarýn kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarý tercih edebilmeleri için 2018 de yapýlmýþ olan KPSS lisans ve ortaöðretim veya ön lisans oturumlarýndan birine girmiþ ve bu sýnavlarýn en az birinden ilgili KPSS puanýný almýþ olmalarý gerekiyor.

Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) sýnavlarý ÖSYM tarafýndan gerçekleþti; KPSS sonuçlarý, ÖSYM sonuç sayfasýnda açýklandý. Ýki yýllýk üniversite mezunlarý ile lise mezunlarýnýn devlet memurluðu için girdiði sýnav, iki senede bir yapýlýyor. Merakla beklenen KPSS tercih baþvurularý, ne zaman baþlayacak sorusunun cevabý da netleþti.



KPSS Ortaöðretim Önisans tercih baþvurularý, 11 Aralýk 2018 tarihinde baþlýyor, 2018/2 KPSS tercih kýlavuzu, ÖSYM döküman sayfasýnda yayýnlanmasý bekleniliyor. Sýnava giren adaylar baþvurularýný 21 Aralýk 2018 tarihine kadar yapabiliyor, baþvurular üzerinden güncelleme gerçekleþtirebiliyor. KPSS baþvurlarý, ücretsiz olup, 21 Aralýk 2018 tarihine kadar AÝS sayfasýnda güncellenebiliyor. 22 Aralýk 2018 tarihinde saat 00:00'dan sonra baþvuru yapýlamayacak, güncelleme gerçekleþmeyecek. Peki adaylar kýlavuz üzerinden nasýl baþvurularýný yapacak? ÖSYM'den resmi açýklama geldi.



Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tercih kýlavuzu üzerinden önemli açýklamalarda bulundu. Sýnav merkezinin yaptýðý o açýklama: ÖSYM'nin baþvuru kýlavuzu sayfasýnda yayýmladýðý bilgilere göre önlisans ve ortaöðretim tercihlerinde baþvurular B Grubu üzerinden yapýlacak. ÖSYM þu açýklamayý yaptý: Lisans, ön lisans ve ortaöðretim mezunlarý için yapýlacak olan KPSS sonuçlarýnýn açýklanmasýndan sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafýndan bir Tercih Kýlavuzu hazýrlanacaktýr. Bu Kýlavuzda kamu kurum ve kuruluþlarýna ait B Grubu Kadrolar, kadro sayýlarý ve koþullarý yer alacaktýr.

Adaylar, Tercih Kýlavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini Ýnternet aracýlýðýyla yapacaklardýr. Tercihlerin hangi tarihler arasýnda nasýl yapýlacaðý ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktýr. Sýnavdan sonra yapýlan ilk yerleþtirmede adaydan yerleþtirme ücreti alýnmaz ancak, bu sýnav sonucuna baðlý daha sonra Merkezimiz tarafýndan yapýlacak tüm yerleþtirme iþlemlerinde adaydan yerleþtirme ücreti alýnýr.

Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) tercih tarihleri, ÖSYM sýnav takvimi içerisinde açýklandý. Ortaöðretim 'lise' mezunlarý ile önlisans mezunlarý (son sýnýfta okuyan öðrenciler) kurumun yayýmladýðý tarihler içerisinde baþvurularýný yapabilecek.

ÖSYM döküman sayfasýnda tercihler üzerine KPSS tercih kýlavuzu yayýmlanacak ve adaylar o tercihler üzerinden baþvurularýný gerçekleþtirecek.



ÖSYM AÝS sayfasýnda ise adaylar baþvurularýný yapabilecek.



KPSS tercih ücreti alýnmayacak, adaylar sadece baþvuru yapacaktýr. ÖSYM tercih baþvurularý sýrasýnda adaylar tercihlerini diledikleri gibi güncelleme hakkýna sahip olacaktýr. Sisteme giriþ üzerinden tercih süresinin son gününe kadar tercihleri deðiþtirebilme, silme, ekleme hakkýna sahiptir.

2018 ÖSYM tercih kýlavuzu, 11 Aralýk 2018 tarihinde yayýnlanacak, tercih baþvurularý 11 Aralýk 2018 ila 20 Aralýk 2018 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Tercih baþvurularý 20 Aralýk 2018 saat 23:59'a kadar ÖSYM AÝS sayfasýnda aktif olacak. 21 Aralýk tarihi itibariyle baþvurular sona eriyor.

TERCÝHLERÝN YAPILMASI ÝÇÝN GENEL BÝLGÝLER



Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiði gün itibarýyla, sýnava girilen öðrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmasý zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiði gün itibarýyla mezun durumda bulunmayan adaylarýn, yerleþtirilmeleri yapýlmýþ olsa bile atamalarý yapýlmayacaktýr. Adaylarýn boþ kadrolara yerleþtirme iþlemlerine alýnabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapýlmasý ve yapýlan tercihlerin geçerli olmasý zorunludur.



YERLEÞTÝRME SONUÇLARININ DUYURULMASI



Adaylar, yerleþtirme sonuçlarýný ÖSYM’nin internet sayfasýndan öðrenebileceklerdir. Yerleþtirme sonuçlarý ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleþtirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut eriþim þifreleri ile edineceklerdir. Bu amaçla internet eriþim þifresi edinmemiþ kurumlarýn, ÖSYM Çaðrý Merkezinden (444 67 96) eriþim þifresi edinmeleri gerekmektedir. Bir kadroya yerleþen adaylar atanmak üzere doðrudan yerleþtirildiði kuruma baþvuracaklar, atanmak için hangi evrakýn gerekli olduðunu ve bu evrakýn hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiðini yerleþtirildiði kurumdan öðreneceklerdir.

KPSS TERCÝH NASIL YAPILIR?



ÖSYM tarafýndan 2018/2 KPSS tercihleri için tercih klavuzu Aralýk'ta yayýmlanmasý bekleniyor. Memur adaylarýna 30 tercih hakký verilecek. Tercih klavuzundan branþlarýna uygun olan yerleri sýralayan memur adaylarý ÖSYM'nin resmi Ýnternet sitesinde ADAY ÝÞLEMLERÝ bölümünü týklayýp https://ais.osym.gov.tr/ adresine ulaþarak SÝSTEME GÝRÝÞ bölümünü týklayýp T.C. Kimlik numara ve þifreleriyle sisteme giriþ yaparak 30 Aralýk 23.59'a kadar tercih ettikleri yerleri sisteme girecekler.



Tercihlerde dikkat etmeniz gereken 5 hayati kural



1- Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM’ye internetle gönderildiði gün itibarýyla, sýnava girilen öðrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunmasý zorunludur. Örneðin son baþvuru tarihi 30 Aralýk olduðu için, 30 Aralýk'ta sýnava girdiði örneðin lisans düzeyinden mezun olmayan kiþinin tercih yapmamasý gerekmektedir.



2- Tercih yaparken her bir kadroda yer alan nitelik kodlarýndaki þartlarý taþýyýp taþýmadýðýnýza dikkat ediniz. Niteliðini taþýmadýðýnýz kadroyu tercih etmeyiniz. Tercih edip yerleþseniz dahi atamanýz yapýlmayacaktýr.



3- Tercih yaptýktan sonra, ÖSYM’nin belirtmiþ olduðu bankalara internet üzerinden ödeme yapýlýp yapýlmadýðýný kontrol ediniz.



4- Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçaðý veya bakaya durumda bulunan adaylarýn tercihte bulunmamalarý gerekmektedir.



5- Kadrolarýn karþýsýnda yer alan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartý, sürücü belgesi, sertifika vb. diðer belgelere, yerleþtirme iþlemine son baþvuru tarihi (30 Aralýk 2018) itibarýyla sahip olmalarý gerekmektedir.

KPSS NEDÝR?

Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan yapýlan bir sýnavdýr. KPSS, öðretmenler de dahil kamu kurumlarýna atanacak personeli seçmek için gerçekleþtirilir.



Ýlk olarak 1999'da baþlayan sýnavýn adý 1999 ve 2000 yýllarýnda Devlet Memurluðu Sýnavý (DMS), 2001'de Kurumlar için Merkezi Eleme Sýnavý (KMS) oldu. 2002'den itibaren de Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) adýyla düzenleniyor. Ýþte KPSS ile ilgili merak ettiðiniz sorularýn yanýtlarý:



KPSS'YE KÝMLER GÝRÝYOR?



Kamu görevlerine ilk defa atama yapýlacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrýlýyor.





SINAVA KÝMLER BAÞžVURABÝLÝR?



Sýnavýn türüne göre lise, önlisans veya lisans mezunlarý bu sýnavlara girer. Sýnava sýnavýn geçerlilik süresi içinde mezuniyet belgesi alacak olan öðrenciler de katýlabilir.



KPSS LÝSANS SINAVI NE DEMEK?



Sadece lisans yani 4 yýllýk ve üzeri yükseköðretim kurumlarý programlarýný bitirenlerin katýlabildiði bir sýnavdýr. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar da A Grubu ve öðretmenlik ile B grubu kadrolarýna lisans diplomalarýný aldýklarý alandan baþvurabilirler.



KPSS ÖNLÝSANS VE ORTAÖÐžRETÝM SINAVI NEDÝR?



Bu sýnava yükseköðretim kurumlarýnýn iki yýllýk önlisans programlarý ile lise mezunlarý katýlabilir.



SINAVIN SINIRLILIKLARI NEDÝR?



Lisans mezunlarý hem KPSS lisans hem de önlisans ve ortaöðretim sýnavlarýna giremez. Sýnavlardan yalnýzca birine girmek zorundalar.



KAÇ KEZ GÝRME HAKKI VAR?



Sýnava adaylar istedikleri kadar girebilir. Yalnýzca A grubu kadrolara baþvurabilmek için 35 yaþ sýnýrý bulunuyor.





MEZUN OLMADAN GÝRÝLEBÝLÝR MÝ?



Öðrenciyken sýnava girmek mümkün. Ancak Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýnda mezuniyetten önce girilmiþ sýnavlarýn sonuçlarýný kabul etmiyor.



KPSS NASIL UYGULANIR?



KPSS hafta sonlarý cumartesi ve pazar günleri sabah ve öðleden sonra oturumlarý olarak yapýlýr. Adaylara çoktan seçmeli sorular yöneltilir. Adaylar atanmak istedikleri alan ve mezuniyetlerine göre sýnavlara girerler.



SINAVIN TESTLERÝ NEDÝR?:



Genel Yetenek ve Kültür Testi: Bu sýnav cumartesi sabahý yapýlýr. Adaylara Genel Yetenek Testi'nde 60, Genel Kültür Testi'nde 60 olmak üzere 120 soru yöneltilir. Bu oturumun süresi toplam 120 dakika. Bu oturuma tüm adaylar girmek zorunda.



Eðitim Bilimleri Testi: Cumartesi günü öðleden sonra yapýlýr. Öðretmen adaylarýnýn girmek zorunda olduklarý bir sýnavdýr. Toplam 80 soru yer alýr ve 100 dakika verilir.



Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Maliye ve Muhasebe Testi: Bu oturum pazar günü sabah yapýlýr. Bu 5 testten adaylara her testten 30'ar olmak üzere toplam 150 soru yöneltilir. Sýnav için 160 dakika süre tanýnýr. Bu sýnava girmek isteðe baðlý, zorunluluk yok.



Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ekonometri, Ýstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararasý Ýliþkiler Testi: Bu oturum pazar öðleden sonra yapýlýr. Her testte 30 soru yer alýr. Toplam 5 testte adaylara yöneltilen soru sayýsý 150 ve süresi de 160 dakika. Bu sýnava girmek isteðe baðlý, zorunluluk yok.



Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Bu teste öðretmen olarak 16 branþta atanmak isteyen öðretmen adaylarý girmek zorunda. Ayrýca YÖK'ün sýnav kararý verdiði yurtdýþýndaki üniversitelerden mezun olan ve öðretmenlik yapmak isteyen adaylar da bu sýnava girmek zorunda. Adaylar iki test yanýtlar. Bunlardan biri 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, diðeri de 10 soruluk Alan Eðitimi Testi. Toplam 50 soruluk bu testin yanýtlama süresi 75 dakika.



Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý (DÝB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasýnda kullanýlacak puanlarýn hesaplanmasý için bu kardolara talip olanlarýn bu sýnava girmeleri zorunlu. Bu sýnavda adaylara 40 soru yöneltilir ve 60 dakika süre tanýnýr.



ÝPTAL SORUDAN PUAN YOK



Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 6774 sayýsý yasadaki deðiþiklikler KPSS için de geçerli. Buna göre ÖSYM'nin düzenlediði sýnavlarda sorular iptal edilirse bunlar deðerlendirme dýþý býrakýlacak, geçerli sorularýn puan deðerinin yeniden saptanmasý suretiyle puanlama yapýlacak. Eski sistemde iptal edilen soru olduðunda bunlarý adaylarýn tümü doðru yapmýþ kabul ediliyordu.



KPSS TESTLERÝNÝN TÜMÜNE GÝRMEK ZORUNLU MU?



Adaylarýn cumartesi günleri sabah oturumunda yapýlan ve 60'þar soru olmak üzere toplam 120 sorudan oluþan Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerine girmeleri zorunlu. Diðer testleri alanlarýna göre seçecekler.



KAÇ ÇEÞžÝT SINAV PUANI VAR?



Sýnavda 124 çeþit puan hesaplanýr. En yüksek puan 100. Her puan türüne göre de sýnavdaki testlerin aðýrlýklarý deðiþir.



KAÇ YILDA BÝR YAPILIYOR?



KPSS A Grubu ve Öðretmenlik her yýl, B Grubu 2 yýlda bir yapýlýyor.



SONUÇLAR NE KADAR SÜRE GEÇERLÝ?



Öðretmen atamalarýnda kullanýlan P10 ve P121 puan türü sýnav tarihinden itibaren 1 yýl, diðer puan türleri 2 yýl geçerli.

Merkezi yerleþtirme nedir?



Devlet Personel Baþkanlýðý'nýn ülke genelindeki tüm kamu kurumlarýndan personel talebi toplayarak oluþturduðu listedeki kontenjanlara ÖSYM tarafýndan yerleþtirme yapýlmasýdýr.



Yýlda iki kez (Kasým-Haziran) yapýlýr. Merkezi yerleþtirme ile kadrolu memur ile 399 KÝT sözleþmeli personel alýnýr.



Ýlk merkezi alým ne zaman olacak?



ÖSYM ve DPB resmi sitelerinde de yer aldýðý üzere ilk merkezi alým Kasým 2018 tarihleri arasýnda olacak. Adaylar internet üzerinden 30 tercih yapacaklar.



Özetle; 2018 bütçesine göre atamalarda bir kýsýtlama olacaðý açýkçasý gözükmektedir. Hatta 2019 yýlý için de ayný deðerlendirmeleri yapabiliriz. Yani cimri davranýlacaðý kesindir. Sözleþmeli ve mülakat yoluyla kamu personeli istihdamý sürecektir. Bazý sözleþmeli alýmlarda sadece KPSS puaný istenecek olup mülakat uygulanmayacaktýr, onun yerine güvenlik soruþturmasý yapýlacaktýr. Belediyelerin ve üniversitelerin personel alýmlarýna dönük özel düzenlemeler yapýlacaktýr.



Bazý Bakanlýk ve kurumlar artýk merkezi atamayla personel almayacaktýr. Taþeron düzenlemesine baðlý olarak kamu personel istihdamýnda da genel strateji yýl sonuna kadar netleþmiþ olacaktýr. Özetin özeti; bundan sonra kadrolu alým yerine mülakata, liyakata, sadakata dayalý sözleþmeli personel alýmlarý yaygýnlýk kazanacaktýr.



Bu merkezi alýmda hangi kurumlar yer alacak?



Bu belli ve sabit bir bilgi deðildir. her merkezi alýmda farklý kurumlar, farklý sayýlar ve farklý unvanlara yerleþtirme yapýlmaktadýr. Bir yerleþtirmede kontenjan isteyen kurum bir sonrakinde istemeyebilir. Ama genel olarak bakanlýklarýn merkez ve taþra teþkilatlarýna, belediyelere, il özel idarelerine, üniversitelere, KÝT'lere ve diðer kamu kurumlarýna yerleþtirme yapýlmaktadýr.



Merkezi yerleþtirmedeki istihdam türleri



Adaylar için merkezi alýmlarýn favori olmasýnýn iki sebebi var. birisi bu alýmlarda torpil iþlememesidir. Ýkincisi ise bu alýmlarda sadece kadrolu memurluða alým yapýldýðýnýn düþünülmesidir. Ancak merkezi yerleþtirmelerde iki çeþit kontenjan vardýr. bunlar kadrolu memurluk ve 300 KÝT sözleþmeli personel pozisyonlarýdýr.



Bu iki kontenjanýn farklarýný , avantaj ve dezavantaj karþýlaþtýrmasýný tablo ile detaylandýrmýþtýk.



Kadro sayýlarýnýn belirleniþi



Öncelikle kurumlar hangi unvanlarda ve kaç tane personel alacaklarýný DPB'ye bildirirler. DPB bunlarýn þartlara uygunluðunu inceler ve yerine göre ufak tefek deðiþiklikler de yapabilmektedir. Bu kontenjanlar birleþtirilip tek liste haline getirildikten sonra ÖSYM'ye gönderilir. ÖSYM bunlarý yayýmlayarak adaylardan tercih alýr.



Kaç merkezi yerleþtirme var?



KPSS puanlarý 2 yýl geçerlidir. bu süre içinde 4 tane merkezi yerleþtirme olmaktadýr. Bu alýmlar Kasým ve Haziran aylarýnda yapýlmaktadýr. 2018 KPSS puanlarý ile 2018 Kasým, 2019 Haziran, 2019 Kasým ve 2020 Haziran aylarýnda olmak üzere toplam dört adet merkezi yerleþtirme yapýlacaktýr.