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KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet adresinden görülebilecek.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
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KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemlerini tamamladı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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