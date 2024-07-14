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KPSS'den çıkan genç kızın başına mermi isabet etti!

Diyarbakır'da KPSS'den çıkan ve okulun karşısındaki parkta bir ağacın gölgesinde dinlenen Rabia A.'nın (26) başına yorgun mermi isabet etti. Hastanede tedaviye alınan Rabia A.'nın, sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis mermiyi ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA14 Temmuz 2024 Pazar 15:44 - Güncelleme:
KPSS'den çıkan genç kızın başına mermi isabet etti!
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Olay, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'ndaki Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. Diyarbakır Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren Rabia A., dinlenmek için okulun karşısındaki parkta bir ağacın altına oturdu. Rabia A., o sırada başına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Rabia A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu arada, Rabia A.'nın Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olduğu, saat 14.30'daki ikinci oturuma bu olay nedeniyle giremeyeceği öğrenildi.

Polis, mermiyi ateşleyen kişinin yakalanması için 3 farklı açıdan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı

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