KPSS'li KPSS'siz memur alımı başvuru işlemi 2018 2018 KPSS en az 50 puan ile Belediye memur alımı başvuru işlemi

KPSS'li KPSS'siz memur alımı başvuru işlemleri ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 2018 KPSS en az 50 puan ile Belediye memur alımı başvuruları nasıl yapılacak? Her geçen gün yeni Belediye personel alım ilanı yayımlanıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilana göre belediye KPSS en az 50 puan ile memur alımı yapacak. Başvurular sadece iki gün alınacak. Devlet Personel Başkanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan ilana göre Kamu Personeli Seçme Sınavı puan durumuna göre Enez Belediyesi bünyesine memur alımı gerçekleştirecek. Buna göre Enez Belediyesi İlk defa atanmak üzere 3 farklı kadro için alım yapacak. Adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar ve pozisyonuna göre özel şartlar aranacak. Söz konusu duyuru Eylül ayında yayımlanmış olup başvurular sadece iki gün alınacak. Buna göre Enez Belediyesi bünyesine 9 kişilik boş kadro ile, Lise mezunu 3 Zabıta Memuru ve 1 İtfaiye Eri alacak. Lisans Mezunu ise 3 Ekonomist ve 2 İtfaiye eri alacak. Adaylardan bu yönde Zabıta Memuru pozisyonu için 60 KPSS puanı ve İtfaiye Eri ve Ekonomist pozisyonları için ise en az 50 puan almış olmak şartları aranacak. Detaylar star.com.tr'de.

NASIL NE ZAMAN BAŞVURU YAPILIR?



Başvuru yapacak adaylar başvurularına 15 Ekim 2018 tarihinde başlayabilirler. Başvurular saat 09:00 itibari ile başlayacak olup adaylara başvuru için 2 gün süre verilecek. Buna göre başvurular en geç 16 Ekim 2018 tarihi saat 17:30 a kadar yapılması gereklidir.



İlgili ilana başvurular istenen belgeler ile birlikte Enez Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?



Başvuru yapacak adaylardan genel olarak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak ve Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek şartları aranacak.

Özel olarak ise, Daha önce görev yaptığı kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,

ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için 2016 yılı KPSSP94 ve Lisans mezunları için 2018 yılı KPSSP3 puan türünden puan almış olmak,

Yapılacak sınav tarihi itibari ile 30 yaşından gün almamış olmak,

Erkeklerde 167 cm ve bayanlarda 160 cm boyundan kısa boylu olmamak ve İtfaiye eri pozisyonu için ise Sürücü belgesine sahip olmak ve Görevini yapmasıne engel olacak durumu olmamak gibi nitelikler aranır. Ekonomist adaylarından ise, Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye bölümlerinden mezun olmuş olmak şartları aranır.