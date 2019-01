KPSS'siz PTT personel alım ilanı var mı 2019 PTT memur alımları ne zaman yapılacak

PTT iş ilanları 2019 yılı itibariyle sıklıkla araştırılan konular arasında. PTT personel alımı ne zaman olacak? KPSS'siz PTT personel alım ilanı var mı? 2019 PTT memur alımları bu yıl ne zaman yapılacak? sorularına yanıt aranıyor. PTT memur alımı 2019 başvuru formu ve süreci ile ilgili ayrıntıları bu haberimizde derledik. Bir önceki PTT personel alımlarının tamamlanmasından sonra PTT tarafından yapılan personel alım planlaması çerçevesinde yeni personel alım ilanlarının yayımlanması bekleniyor. Bundan önceki personel alımına lişkin genel koşulları okuyucularımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Aşağıdaki şartları taşıyan adaylar PTT personel alımına başvuru yapabilecekler. PTT personel alımı son dakika gelişmeleri haberimizde.

KPSS'siz PTT personel alımı ile ilgili çıkan haberler üzerine yetkililerden haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ancak PTT bünyesinde bulunan PTT PAL için geçtiğimiz aylarda yayımlanan personel alımı büyük ilgi görmüş, en az ilkokul mezunu olan adayların da başvuru yapabileceği aktarılmıştı. Kariyer üzerinden PTT PAL personel alımları ile ilgili ilanlar erişime açıldı. Hemen ardından alımların bir süreliğine ertelendiği ifade edilmişti. PTT PAL 2019 memu alımı başvuruları ile ilgili yeni gelişmeler haberimizde olacak. PTT 1.100 personel alımı için duyuru beklentisi devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde yer alan son başvuru tarihinin üzerinden belirli bir süre geçmesine rağmen başvuru ilanını erişime açmayan PTT, erteleme hususunda duyuruda bulunmuştu.

PTT personel alımı için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Toplam 1.100 kişinin PTT bünyesinde istihdam edileceğinin açıklanmasının ardından PTT'den ikinci bir açıklama daha geldi. Yapılan açıklamaya göre alım sürecinin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

PTT'DEN "ERTELEME" AÇIKLAMASI



PTT PAL bünyesine yapılacağı duyurulan personel alımı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Nakit ve değerli eşyaları taşıma amaçlı kurulan PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, geçtiğimiz ay bünyesine yapacağı alımla ilgili bazı detaylara yer vermişti. Son başvuru tarihinin 15 Aralık olarak açıklandığı süreç, resmi ilanın yayımlanması nedeniyle merak konusu olmuştu. İşte, PTT'nin bu süreç hakkında yayımladığı duyuru;



"PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yüzde 100 PTT A.Ş. İştiraki olarak nakit taşıma hizmetleri (banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, perakende zincirleri, kamu kurumları, eğlence ve spor aktivite şirketleri vb.), nakit işleme hizmetleri (banknot işleme, madeni para işleme, ATM nakit hazırlama ve kasalama), ATM hizmetleri (nakit ikmal ve nakit zarf toplama, diğer teknik ve operasyonel hizmetler), değerli kargo lojistik hizmetleri kapsamında para ve değerli taşların taşınması ve pazarlanmasına yönelik faaliyet yürütmek üzere kurulmuştur.



Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.



PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir."



BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



PTT'nin zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere yapacağı ve yakın zaman önce ertelenen bin 100 personel alımına ilişkin yeni bir gelişme yok. Söz konusu ilanla ilgili gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.



PTTPAL HAKKINDA BİLGİ



PTTPAL AŞ, her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verecek. Şirket, bu yıl sonuna kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana'da toplam 6 nakit merkezi kuracak.



Şirket, gelecek yıl 40 şube, 360 zırhlı araç ve bin 100 personelle ülke çapında PTT merkez, şube ve ATM'lerine hizmet vermeyi ve Merkez Bankası ile yapılan protokol doğrultusunda 24 merkezde madeni para konsinye depolarını işletmeyi amaçlıyor.

PTT bünyesinde bulunan PTT PAL için geçtiğimiz aylarda yayımlanan personel alımı büyük ilgi görmüş, en az ilkokul mezunu olan adayların da başvuru yapabileceği aktarılmıştı. Bu alımlarda adayların başvurularda dikkat etmesi gerekenler, başvuru bilgileri ve diğer detaylara yer verilmişti. Yüzbinlerce kişi tarafından başvuru alacağı düşünülen bu alımlarla alakalı süreç bir anda tersine döndü ve ilan yayımdan kaldırıldı.

Büyük ilgi gören PTT PAL alımının ertelendiği yapılan açıklamayla kamuoyuna aktarıldı. Yapılan açıklamada kurumun mevcut süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, planlamaların daha doğru yapılması ve yapılanmanın etkin şekilde yönetilebilmesi adına alımların bir süreliğine ertelendiği ifade edilmişti. Bu açıklamada kurum hakkında bilgiye de yer verilmiş ve kamuoyuna tüm detaylar aktarılmıştı...

Kurumun mevcut personel ihtiyaçlarını analiz edip, yapılanmasını gözden geçirip ilana çıkacağı zaten yapılan açıklamalarda aktarılmıştı. Bu açıklamalarda, kurum bünyesine yapılacak alımların tarihine yönelik net bir bilgi verilmedi. PTT PAL yaptığı resmi açıklamada, alımların hangi şartlardan yeniden kamuoyuna duyurulacağına yönelik de bir bilgilendirme paylaşmış değil ancak geçtiğimiz aylarda yayımlanan ilana benzer özellik ve şartı taşıyan adaylara yönelik ilanların yayımlanacağı düşünülmektedir.

İlanın yayımdan kaldırılmasının ardından uzunca bir süre geçti sayılır. Süreçlerin yönetimi noktasında yeni ilanların yakın zaman içerisinde kamuoyuna duyurulacağı düşünülmektedir. Bahsi geçen PTT PAL personel alımı süreçlerini Star.com.tr ekibi olarak takip ediyor, sizlere duyuruyor olacağız.

KPSS'SİZ PTT PERSONEL ALIMI VAR MI?

PTT "KPSS şartsız personel alımı" iddialarını yalanladı! Bazı haber sitelerinin PTT'nin KPSS şartı aranmaksızın personel alımı yapacağı iddiaları hakkında ilgili kurumdan açıklama geldi.

Bazı medya organlarında PTT'nin KPSS şartsız personel alımı yapacağına ilişkin haberler, Reuters Enstitüsünün Türkiye'ye ilişkin raporunu yeniden akıllara getirdi. Başta sosyal medya olmak üzere Türkiye'nin önde gelen haber sitelerinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.



Medya ve sosyal medya üzerine yapılan araştırmalarıyla bilinen "Teyit", PTT İnsan Kaynaklarından Serpil Kılıç'la görüşerek söz konusu iddialarla ilgili bir rapor yayınladı.



Bazı haber sitelerinde "PTT’nin 5 bin bazılarında ise bin 100 personel alacağı, bu personele en az 4 bin 500 TL maaş verileceği" şeklindeki iddiaların somut bir altyapısı bulunmuyor. Buna ek olarak; İnsan Kaynaklarından Serpil Kılıç'ın açıklamaları, PTT'nin KPSS şartı olmadan personel almasının söz konusu olmadığını içeriyor.



Son günlerde PTT'nin personel alımı yapacağına ilişkin haberler, Kasım 2018’de bir PTT iştiraki olan PTT PAL’in bin 100 güvenlik personeli alımı ilanından kaynaklanıyor. Ancak söz konusu ilan kısa süre sonra "Duyurular" kısmından kaldırılmış.



Sonuçları duyurulan 2018/1 personel alımlarına ilişkin yerleştirmeler, 2019 yılı içerisinde yapılacak. Henüz süreçle ilgili tarihler belli değil.



Teyit'ten Alican Acanerler tarafından hazırlanan analiz, PTT’de KPSS puanı olmadan çalışmanın mümkün olmadığını ortaya koyuyor.



6475 Sayılı Kanun’un 27. maddesine göre PTT A.Ş.’ne alınacak personeller 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na bağlı olmayacaklar ve sadece idari hizmet sözleşmeleri ile çalışacaklar. İdari hizmet sözleşmeleri, idare ile işçi olmayan kamu görevlisi arasında bir kamu hizmetinin yerine getirilmesinde imzalanan sözleşme. PTT A.Ş.’ne yeni alınacak personelde ön koşul Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) katılmak. Söz konusu sınava katılanlar arasından personel seçimi yapılıyor. Bu kıstasa göre PTT’ye bu statüde alınan birinin KPSS puanının bulunmaması imkansız.

ESKİ HABERLER

PERSONEL ALIMI İLANI



Şirketimizin Merkez ve Taşra Teşkilatına, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere (Ek-1) listede ili, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara idari hizmet sözleşmeli personel alınacaktır. Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.







GENEL ŞARTLAR



a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.



b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.



NOT: 14/05/1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecektir.



c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.



ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat

karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.



d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,



e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.



f) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.



g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.



ÖZEL ŞARTLAR



1) Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl’e başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla İl’e yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacaktır.



2) Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıliçinde başlanılacaktır.



3) Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecektir. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacaktır.



4) Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecektir. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacaktır.



5) 2018/1 personel alımında;



a) Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dilsınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği



T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ



İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



b) Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;



1) Fakültelerin Mimarlık, İç Mimari, İç Mimarlık, İç Mimari ve Çevre Tasarımı ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak,(Ek-2)

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



c) Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;



1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 60 (Altmış) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



d) PTT Uzman Yardımcısı pozisyonuna başvurabilmek için;



1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



e) PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk) pozisyonuna başvurabilmek için;



1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak, (Ek-2)

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca veya Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



f) PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık) pozisyonuna başvurabilmek için;



1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,

2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Çince (Mandarin), Rusça veya İspanyolca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



g) PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi) pozisyonuna başvurabilmek için;



1) Fakültelerin (Ek-2) listede belirtilen bölümlerden mezun olmak,



T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ



İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavının İngilizce, Almanca, Fransızca bölümlerinin en az birinden (YDS ve YÖKDİL Sınavı 2016,2017 veya 2018) asgari 70 (Yetmiş) puana veya dil yeterliliği bakımından YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.



h) Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;



1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden

mezun olmak.



ı) Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;



1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) SEGEM Teknik Personel Yeterlilik Belgesine Sahip Olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi içerisinde

istenecektir.)



i) Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık) pozisyonuna başvurabilmek için;



1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



j) Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonuna başvurabilmek için;



1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



k) Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik) pozisyonuna başvurabilmek için;



1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



l) Gişe ve Büro Görevlisi (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek

için;



1) 30.03.2018 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.

2) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



m) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonuna başvurabilmek için;



1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.



n) Postacı pozisyonuna başvurabilmek için;



1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

2) En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi

içerisinde istenecektir.)

3) Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.

4) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm



T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ



İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,



o) Postacı (PTT’de Çalışan Firma Elemanı) pozisyonuna başvurabilmek için;



1) 30.03.2019 tarihinden önce Şirketimizde işgücü hizmet alımı suretiyle firma elemanı olarak göreve başlamış ve halen çalışıyor olmak.

2) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, (Ek-2) listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

3) En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Yazılı sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim süresi

içerisinde istenecektir)

4) Sürücü belgelerini Monoküler teşhis ile almamış olmak.

5) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm bayanlarda en az 160 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,