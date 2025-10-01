İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Krakerli maganda: Artistlik yapıyorum

Aksaray ilinin Şamlı Mahallesi'nde bir kazaya müdahalede bulunan trafik ekipleri, ısrarla yoldan geçmek isteyen bir vatandaşın hareketlerinden şüphelendi. Kontrolden geçirilmek istenen şahıs, bir yandan kraker yerken, diğer yandan alkolmetre üflemesi için süre tanınmadığını öne sürerek görev başındaki polis memurlarına bağırdı. Cep telefonuyla polis memurlarının görüntüsünü kaydeden alkollü trafik magandası, “Artistlik yapıyorum” dedi.

IHA1 Ekim 2025 Çarşamba 21:59 - Güncelleme:
Aksaray'da direksiyon başında alkollü olarak yakalanan sürücü, polisin yarım saat zaman tanımasına rağmen alkolmetreye üflemeyi reddetti. "Artistlik yapıyorum" diyen sürücü, bir yandan kraker yedi, bir yandan da telefonla polis memurlarının görüntülerini kaydedip polislere zor anlar yaşattı. O anlar anbean kameralara yansıdı.

Olay Şamlı Mahallesi 3004 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir kazaya müdahalede bulunan trafik ekipleri ısrarla yoldan geçmek isteyen 27 ADK 930 plakalı araç sürücünün hareketlerinden şüphelenerek kontrolden geçirmek istedi.

Alkollü olduğu öngörülen sürücüyü herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için araçtan indiren polis, Mehmet D. isimli şahsa alkolmetre uzattı.

20 dakika zaman tanınmasına rağmen zaman tanınmadığını ifade ederek alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Görevini yapan polis memurlarına bağırıp elindeki cep telefonuyla memurların görüntüsünü kaydeden sürücü, bir yandan kraker yedi bir yandan da polis ekiplerine bağırdı.

Alkolmetreye üflemeyi reddettiği için sürücü, asayiş ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde sürücü 2.79 promil alkollü çıktı.

Sürücüye alkolmetreye üflememekten 26 bin 558 lira para cezası kesilirken, ayrıca alkollü araç kullanmaktan hakkında adli işlem başlatılarak savcılığa sevk edildi.

