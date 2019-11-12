Fantastik, macera ve aksiyon türü içerisinde yer alan Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Kral Arthur: Kılıç Efsanesi konusu ne? Kral Arthur Kılıç Efsanesi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başrollerinde Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimon Hounsou ve Eric Bana'nın olduğu "Kral Arthur: Kılıç Efsanesi" filmi bu akşam saat 20:00'da Kanal D'de Tvde ilk kez olarak ekranlara gelecek. Kral Arthur Kılıç Efsanesi filmi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KRAL ARTHUR: KILIÇ EFSANESİ KONUSU NE?

Arthur henüz çocukken babası öldürüldüğünde, amcası Vortigern tahta geçer. Doğuştan kazanılan bu hakkı kendisinden çalınan ve kim olduğuna dair hiçbir fikri olmayan Arthur ise şehrin arka sokaklarında, ekmeğini taştan çıkaran biridir. Ancak bir kez kılıcını taştan çektiğinde, bütün hayatı alt üst olur ve hoşuna gitse de gitmese de gerçek mirasına sahip çıkmak zorunda kalacaktır.

Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği filmin senaryosu ise Joby Harold’a ait. Charlie Hunnam’ın Kral Arthur’u canlandırdığı filmde ayrıca Jude Law, Djimon Hounsou ve Eric Bana da yer alıyor.

KRAL ARTHUR KILIÇ EFSANESİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Charlie Hunnam

Rolü : Arthur

Astrid Bergès-Frisbey

Rolü : The Mage

Jude Law

Rolü : Vortigern

Djimon Hounsou

Rolü : Bedivere