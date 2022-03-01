İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2022 Salı / 28 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kral mezarı arayan defineciler, dereyi köstebek yuvasına çevirdi
Güncel

Kral mezarı arayan defineciler, dereyi köstebek yuvasına çevirdi

Artvin'in Arhavi ilçesinde asma köprü için açılan delikleri define işareti zanneden defineciler köprünün altında kral mezarı olduğunu düşünerek deredeki taşları dinamitle patlatarak define aradılar.

IHA1 Mart 2022 Salı 09:27 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 09:27
ABONE OL

Arhavi ilçesi Dikyamaç Köyü Antik Çağ'da hüküm süren Kolhis Krallığı'nın bir parçası olması sebebiyle define avcılarının uğrak noktası haline geldi. Son olarak köyde bulunan ve tarihe tanıklık eden asma köprünün altında kral mezarı olduğunu inanan define avcıları köprünün alında bulunan dere içindeki dev kayaları dinamitle patlattı.

Kayanın altında kral mezarı olduğu şeklinde efsaneler üretildiğini ifade eden Dikyamaç Köyü muhtarı İdris Numanoğlu, "Hayal kuruyorlar oysaki o taşın üstündeki delik zamanında yedek olarak kullanılan köprüyü tutturmak için delinmiş bir şey. Ama defineciler bunu işaret görüp kayayı patlatmışlar. Jandarma ekiplerimiz yapan kişileri anında tespit ettiler olayla ilgili soruşturma sürüyor" açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.