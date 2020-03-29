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Güncel

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten hayatını kaybetti

İSPANYA kraliyet ailesinden Prenses Maria Teresa koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.

29 Mart 2020 Pazar 13:36 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 13:36
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İspanya'nın Burbon-Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı. İspanyol prenses böylece dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Temmuz 1933'te doğan Prenses Maria Teresa, İspanyol Kraliyet ailesinin en küçük kolu olan Burbon-Parma ailesinden Prens Xavier ve Prenses Madeleine'in altı çocuğundan biriydi.

İSPANYA'DA CAN KAYBI 5 BİN 820'YE YÜKSELDİ

İspanya'da son verilere göre Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar tespit edilen günlük en yüksek rakama ulaşarak 5 bin 820'ye yükseldi.

Doktorlardan 'Koronavirüs riskini azaltmak için lense yerine gözlük kullanın' tavsiyesi

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