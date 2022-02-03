Kredi dolandırıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

DHA 3 Şubat 2022 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:45

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin istihbari çalışmasında, 'kredi danışmanlığı' adı altında banka kredi notu düşük kişilere kredi sağlayan çete tespit edildi. Arlarında banka çalışanlarının da olduğu çete üyesi 30 kişi takibe alındı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında 10 banka çalışanının da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, internet üzerinden 'kredi notu düşük olan kişilere kredi çıkarılır' şeklinde ilanlar verdikleri belirlendi. Bu ilanlar aracılığıyla şüphelilere başvuran yaklaşık 200 kişinin olduğu saptandı. Başvuran kişilerin, istedikleri kredi miktarından yüzde 20'sini çete üyelerine, yüzde 5'ini ise banka çalışanına verdikleri tespit edildi. Çete üyelerinin söz konusu kişiler adına paravan şirketler kurup, buna eş zamanlı olarak banka çalışanlarının mağdur kişilerin kredi notunu yükselttiği belirlendi. Böylece aslında kredi notu düşük olan kişilere kredi verdikleri saptandı. Bu yöntemle yaklaşık 200 kişiyi mağdur eden çetenin, yaklaşık 6 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyette sorgusu sürüyor.