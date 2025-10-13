Kredi vaadiyle vatandaşı dolandırdılar... 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardım edeceklerini söyleyerek kredi tahsis ettikleri, sonrasında da mağdurlara ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren zanlılardan 22'si tutuklanmaları, 7'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

SORUŞTURMA

Başsavcılıkça, 36 şüpheli hakkında banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardım edeceklerini söyleyerek kredi tahsis ettikleri, sonrasında da mağdurlara ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenledikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerin, söz konusu fatura bedellerinin geri tahsil edilmesi için icra müdürlüklerince mağdurlara muvafakatname hazırlatarak dilekçe verdirdiği, böylece zanlıların 369 kişiden muvafakatname aldığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda dolandırıcılık yaparak 127 milyon lira haksız kazanç elde ettiği anlaşılan 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, emniyet güçlerince yapılan operasyonda, 25 zanlı yakalanmıştı. Operasyonda 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu anlaşılırken, 1 zanlının da vefat ettiği belirlenmişti.