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  • Kredi verilmeyince bankayı basmıştı: Pompalı tüfekli şüpheli tutuklandı
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Kredi verilmeyince bankayı basmıştı: Pompalı tüfekli şüpheli tutuklandı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kredi çekmek için girdiği bankada pompalı tüfekle tehditte bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 16:54 - Güncelleme:
Kredi verilmeyince bankayı basmıştı: Pompalı tüfekli şüpheli tutuklandı
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Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'ndaki bir banka şubesine gelip borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyledikten sonra banka görevlisine tüfek doğrultması üzerine polis tarafından yakalanan S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün otomobilini park ettikten sonra pompalı tüfeğini yanına alıp bankaya giren S.T. (56), borcu olduğunu ve kredi çekmek istediğini söyleyip banka görevlisine tüfeğini doğrultmuş, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince yakalanmıştı.

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