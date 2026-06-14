Kremlin'den dikkat çeken Türkiye itirafı... ''Erdoğan kilit rol oynuyor''

Türkiye-Rusya ilişkilerinde yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya ziyareti öncesinde Moskova'dan gelen açıklama, iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun boyutunu gözler önüne serdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Fidan-Lavrov görüşmesinin gündemine ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımlarken, Putin ve Erdoğan arasındaki temasların önemine özellikle vurgu yaptı.

RUSYA'DAN FIDAN'IN ZİYARETİNE İLİŞKİN KAPSAMLI AÇIKLAMA

Bakanlıktan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 15-17 Haziran'da Rusya'ya gerçekleştireceği çalışma ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceği belirtilen açıklamada, "İki bakan görüşmede, ABD ile İsrail'in İran'a karşı saldırganlığı bağlamında, Orta Doğu'daki gergin durumu ve Filistin meselesinin çözüm yollarını istişare etmeyi planlıyor. Seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili konular dahil Karadeniz bölgesindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.

SURİYE VE LİBYA'DA TÜRK-RUS İŞBİRLİĞİ MASADA

Fidan-Lavrov görüşmesinde ayrıca, Suriye ve Libya'daki durumun da ele alınacağı aktarılan açıklamada, "Rusya ve Türkiye, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi sürecine önemli katkılar sağlıyor. Libya konusunda da Türk ortaklarımızla temasların sürdürülmesi konusunda kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

GÜNEY KAFKASYA'DA BARIŞ VE ERMENİSTAN-TÜRKİYE YAKLAŞMASI

Bakanların, Güney Kafkasya'da ulaşım ve iletişim bağlantıları üzerindeki engellerin kaldırılması ve işbirliğinin sağlanması gibi konuları da istişare edeceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya ve Türkiye, Güney Kafkasya'nın barışçıl ve öngörülebilir olmasından yana. Bu, Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu kapsamındaki ortak girişimlerle gerçekleşebilir. Rusya, Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyor. Rus tarafı ayrıca, Orta Asya'daki entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi konusuna da ilgi duyuyor."

Açıklamada, Lavrov ile Fidan'ın ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğini de ele alacağı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin Rus vatandaşları için en çekici turistik güzergahlardan biri olduğuna işaret edilen açıklamada, geçen yıl 6 milyon 900 bin Rus vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiği kaydedildi.

PUTİN VE ERDOĞAN 2025'TE 8 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl iki kez bir araya geldiğine, 2025-2026'da 8 kez telefonda görüştüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Putin ve Erdoğan'ın düzenli temasları, Rus-Türk siyasi diyaloğunun gelişiminde kilit rol oynuyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında temasların, parlamentoları arasında da işbirliğinin sürdürüldüğü vurgulandı.