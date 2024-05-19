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Kreşteki çocuklara şiddet! Müdür tutuklandı

Antalya'nın Finike ilçesinde iki çocuğu darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedilen kreş müdürü tutuklandı.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 11:38 - Güncelleme:
Kreşteki çocuklara şiddet! Müdür tutuklandı
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Kum Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta jandarmaya başvuran baba S.C.A, aynı mahallede bulunan özel gündüz bakımevine giden kızı İ.A'nın, kreş müdürü Ö.Ü. (46) tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Finike Devlet Hastanesi'nde yapılan muayene neticesinde İ.A'ya basit tıbbi müdahale ile giderilebilir darp raporu verildi.

Finike Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Finike Merkez Karakol Komutanlığının yürüttüğü çalışma sonucunda, doktor raporu, tanık beyanları ve kamera görüntüleri dikkate alınarak kreş müdürü Ö.Ü. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, kreşin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Ö.Ü'nün bir kız ve bir erkek çocuğa şiddet uygulaması yer alıyor.

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