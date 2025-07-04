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Kripto dolandırıcılarına darbe: 20 il, 32 şüpheli

Kocaeli Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte kripto uygulamaları üzerinden 1,6 milyon lirayı zimmetine geçiren 32 şüpheliyi yakaladı. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 23:25 - Güncelleme:
Kripto dolandırıcılarına darbe: 20 il, 32 şüpheli
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı kişiler adına çıkarılmış hatlar üzerinden kendilerini kripto firmalarının yöneticileri olarak tanıtan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin sahte uygulama indirmelerini ve yükleme yapmalarını istedikleri müştekilerden gelen 1 milyon 659 bin 46 lirayı kurdukları kripto hesaplara aktararak dolandırıcılık yaptıklarını belirledi.

Bunun üzerine Kocaeli merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan ev ve iş yeri aramalarında suç unsurları ile çok sayıda materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 3'ü savcılık talimatıyla salıverilirken, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • kocaeli
  • tutuklama
  • dolandırıcılık
  • kripto

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