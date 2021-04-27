Kripto para borsası Thodex soruşturmasında serbest bırakılan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

AA 27 Nisan 2021 Salı 13:44 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 13:45

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'nda serbest bırakılmalarına karar verilen 62 şüpheliden 6'sının Sulh Ceza Hakimliğinde verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Şüpheli K.D. ifadesinde, şirkette insan kaynakları bölümünde çalıştığını belirterek, sistemin bir süre bakıma alınması ya da kullanıcıların işlemine kapatılmasının, yazılım departmanının kontrolünde olduğunu kaydetti.

Kendisinin, daha önce şirketin işleri ile ilgili şüpheli bir durumla karşılaşmadığını anlatan K.D, "Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkışına ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. Şuan sisteme erişim sağlanıp sağlanamadığına ilişkin bilgim yoktur. Örgüt yöneticisi değilim. İşin detayını ve prosedürünü bilmiyorum. Bilmediğim bir konu hakkında başkalarını dolandırmam mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

- "Şirkette çağrı merkezi desteği yoktu"

Şüpheli E.Ş ise, söz konusu şirkette müşteri hizmetleri sorumlusu olduğunu ancak 6 Nisan'da istifa ettiğini ifade ederek, "Benim şirketin işleyişi ve faaliyeti konusu ile ilgili hiçbir bilgim yoktur. Şirketin coin borsasında, daha düşük değerde coin sattığına ilişkin de bir bilgi sahibi değilim." ifadelerini kullandı.

Şirket sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına çıkışı ile ilgili bir alakası olmadığını savunan şüpheli E. Ş, "Çalıştığım süre içerisinde şüpheli bir işleme rastlamadım. Şirkette çağrı merkezi desteği yoktu. Müşteriler mail göndererek bilgi almaya çalışıyorlardı. Müşterilere oyalama ya da yanlış bilgi verme gibi bir durum olmadı. Herhangi bir örgüte üye değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Thodex isimli şirkette sosyal medya uzmanı olarak çalıştığını söyleyen şüpheli S. Ş. de, görev tanımının, tarafına iletilen sosyal medya ile ilgili konuları paylaşmak olduğunu savunarak, kendisinin de şirkette hesabının bulunduğunu, fakat içerisinde 50 lirasının bile olmadığını, bu nedenle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini kaydetti.

Diğer şüpheli T.K.T ise, 2019 yılından itibaren bu şirkette iş geliştirme uzmanı olarak çalıştığını belirterek, görevinin sektör analizi olduğunu, rakip şirketlerin takibini yaparak bu hususta neler yapabileceğini konusunda rapor hazırlayarak Faruk Fatih Özer'e sunduğunu, şirketin faaliyetlerinin teknik kısmı ile ilgili bilgisinin olmadığını öne sürdü.

- "Benim de bu şirkette 15 bin liram vardı. Ben de mağdurum."

Üniversite öğrencisi olduğunu aktaran şüpheli A. M. K de, söz konusu şirkette müşteri hizmetleri danışmanı olarak çalıştığını, müşterilerden gelen mailleri değerlendirip gerek olduğunda teknik kısma aktarılmasını sağladığını anlattı.

Şirkette 15 bin liralık kripto para hesabının olduğunu belirten A. M. K, "Ben de mağdurum. Yönetimden bize gelen talimatlara göre biz de müşterilere cevap veriyorduk. Şirket sahibinin yurt dışına çıkışını haberlerden öğrendim. Benim 13-14 aylık çalışma dönemimde sistem geçici olarak 2-3 saatliğine bakıma alınmıştır. Son bir haftadır da kullanıcılar bir alt coini çekemiyorlardı. Şikayetler geliyordu. Son bakım bilgisi 17.30'da bize bildirildi. Saat 20.00 civarında başlatıldı. Süreç rutin bir bakım süreci olduğundan şüphelenecek bir durum yoktu." ifadesini kullandı.

Şirketin web sitesi duyurularını takip ettiğini aktaran şüpheli F. E, "Müşterilere bir alt coinden 4 milyon dağıtılacağını biz de web sitesinden öğrendik. Bu şekilde bir kampanya yapılmasının asıl sebebinin de müşterilerin üçüncü seviye kimlik doğrulamaya teşvik edilmesi ve yeni müşteriler kazanılmaya çalışılması olduğunu tahmin ediyorum." bilgisini verdi.

- Soruşturmanın geçmişi

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, şüpheliler dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanması istemiyle, 22 şüpheli de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar vermişti.

Öte yandan, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.