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Kripto para dolandırıcıları tutuklandı

Kripto para borsası aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 6 zanlı tutuklandı.

AA13 Aralık 2024 Cuma 19:02 - Güncelleme:
Kripto para dolandırıcıları tutuklandı
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kripto para sisteminde yüksek kazanç sağlamak vaadiyle vatandaşları dolandıran B.A, A.D, M.S, N.S, İ.S. ve E.O'nın ilk belirlemelere göre 219 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı.

Olaya ilişkin soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

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