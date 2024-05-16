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Kripto para taslağıyla ilgili iddialara yalanlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Ömer İleri meclise sunulan kripto yasa tasarısına ilişkin paylaşımda bulundu. Ömer İleri, 'Taslakla Türk vatandaşlarının yurt dışı platformlarda işlem yapmasının yasaklanması söz konusu değildir. Türkiye'de yerleşiklerin kendi inisiyatifleri ile yurt dışı platformlarda hesap açarak işlem yapmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.' ifadelerini kullandı.

16 Mayıs 2024 Perşembe 18:30 - Güncelleme:
Kripto para taslağıyla ilgili iddialara yalanlama
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AK Parti'nin bugün mecliste sunduğu kripto yasa tasarısı olarak bilinen düzenleme ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'den açıklama geldi.

Ömer İleri, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Taslakla Türk vatandaşlarının yurt dışı platformlarda işlem yapmasının yasaklandı" iddialarına ilişkin İleri, "Türkiye'de yerleşiklerin kendi inisiyatifleri ile yurt dışı platformlarda hesap açarak işlem yapmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

İleri açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bugün meclise sunduğumuz ve kamuoyunda kripto yasa tasarısı olarak bilinen düzenleme ile ilgili olarak sosyal medya mecralarındaki paylaşımlar doğrultusunda, özellikle yurt dışı platformlarına istinaden aşağıdaki bilgilendirmeyi yapmak ihtiyacı duyuyorum; Taslakla Türk vatandaşlarının yurt dışı platformlarda işlem yapmasının yasaklanması söz konusu değildir. Türkiye'de yerleşiklerin kendi inisiyatifleri ile yurt dışı platformlarda hesap açarak işlem yapmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışı platformların Türkçe internet sitesi açması, Türkiye'de yerleşiklere yönelik reklam yapılması gibi faaliyetlerde bulunması SPK lisansına tabi olacaktır.

  • Ömer İleri
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