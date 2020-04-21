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Kritik açıklama! Kovid-19 aşısı için geri sayım başladı

Tüm dünya yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, bilim dünyası aşı çalışmaları için adeta zamanla yarışıyor. Salgından ağır darbe alan İngiltere'nin Sağlık Bakanı Matt Hancock, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi.

AA21 Nisan 2020 Salı 23:06 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 23:15
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, 23 Nisan Perşembe günü insanlar üzerinde denenmeye başlanacağını bildirdi.

Hancock, günlük basın toplantısında, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen potansiyel aşıda deneme aşamasına geçileceğini söyledi.

Bu kapsamda insanlar üzerindeki testlerin perşembe günü başlayacağını açıklayan Hancock, ayrıca Oxford Üniversitesi ve Londra'daki Imperial College'a klinik çalışmalar için 20 milyon sterlin katkı sağlayacaklarını da kaydetti.

Başarı şanslarının yüzde 80 olduğunu duyuran Oxford Üniversitesi ekibi de eylül ayına kadar yaklaşık bir milyon doz aşıyı hazır hale getirmek istiyor.

"ChAdOx1" adı verilen potansiyel aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiği değiştirilerek üretildi.

Virüsün genetiğiyle, insan vücudunda gelişmesi engellenecek şekilde oynanırken Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteini üreten genetik unsurlar eklendi. Aşının, virüsün ürettiği çivi proteine yapışarak onun hücrelere nüfuz etmesini önleyecek antikorları üretmesi amaçlanıyor.

Dünyada aralarında Türkiye'nin de olduğu 70'den fazla ülkede bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşı bulmak için çalışmalar yürütüyor.

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