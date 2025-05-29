Kritik adres Lahey... Erdoğan-Trump görüşmesinde yeni gelişme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın kapsamlı bir ateşkes planı hazırladığını ve yakında Ukrayna tarafına ileteceklerini açıkladı.

Bakan Fidan, Moskova ziyareti sonrası 24TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök'ün de aralarında olduğu gazetecilerin görüşmeler ve bölgesel konularla ilgili sorularını cevapladı.

ZİYARETİN ÖNEMİ: "Putin'le görüşme çok sıcak bir ortamda geçti açıkçası. İstanbul müzakereleri sonrası Türkiye olarak birtakım görüşlerimiz vardı, kendisine onları aktardım. Bu tür görüşmelerde şu önemli; muhatabınızın zihnini anlamak... Sizde çok fazla veri var, onların zihnini anlayıp bu denklemi nasıl kuracaksınız, ne teklif edilirse iyi olur, buradan nereye gidilebilir, ortaya konulmamış başka ne çaba var? Ben o açıdan da çok faydalı buldum."

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ: "Müzakerelerdeki bir sonraki görüşme tarihi ihtiyaca bağlı olarak belirlenecek. Ruslar bir sonraki adım olarak ateşkes şartlarını hazırlıyor, bugün yarın karşı tarafa iletirler. Tarafların pozisyonuna bakılınca çözüm için uzun dönemli ateşkes daha gerçekçi gözüküyor. Kalıcı bir anlaşma için kapsamlı bir çaba gerekiyor, bizim bazı formüllerimiz var, bunları taraflarla paşlaşıyoruz. Biz bu mekik diplomasisine devam edeceğiz. Aynı hafta önce Rusya'ya sonra Ukrayna'ya gidebilen bir ülkeyiz. Ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterilen saygının çok önemli bir göstergesidir bu. Biz de bu imkânı bölgemize barış getirmek için kullanmaya çalışıyoruz."

SURİYE POLİTİKASI: "Bizim Suriye'de önceliklerimiz var. Birinci önceliğimiz Suriye'deki yeni yönetimin güçlü bir şekilde ayağını yere basması. Terörle mücadele zaten kendisi için de önemli, petrol yatakları burada. Suriye yönetimi ile YPG arasındaki anlaşmanın çeşitli yöntemlerle hayata geçirilmesinin sağlanması lazım. Ekonomi meselesi var şu anda çok şükür, o ayağa kalktı. El Hol Kampı ve hapishaneler üzerinde bir çalışma eşzamanlı devam ediyor. Dışişleri, Milli Savunma, MİT organize bir şekilde çalışıyoruz. Irak'la, Suriye ve Ürdün ile yürüttüğümüz çalışmalar var."

ABD VE ORTADOĞU: "Ortadoğu'ya yeni bir bakışın emarelerini görüyorum. Daha az masraf yapma ve daha fazla sorumluluğu bölgenin sakinlerine yükleme politikası... Avrupalıların şok olduğu nokta da bu; 'hani biz 50-60 yıldır çok yakındık' diyorlar. Dolayısıyla buradaki ülkelere daha sorumlu, daha profesyonel davranacaklar. ABD ile Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştık. Orada konuştuğumuz 5-6 konu daha var; İsrail'in müdahalesi, PKK, DEAŞ aileleri... Bu alanların her biri üzerinde ortak çalışma yapmak için ABD ile anlaştık. 'Bu konuları beraber konuşalım, ilerletelim, burada sıkıntı olmasın' noktasındalar. Bu iki tarafın da bir olgunluk içerisinde götürdüğü bir alan."

TRUMP İLE GÖRÜŞME: "Sayın Cumhurbaşkanımızın Washington'ı ziyareti olabilir, bir takvim üzerinde çalışıyoruz. Tabii Sayın Trump'ın Türkiye'yi ziyareti de söz konusu olabilir. Öncesinde Lahey'de NATO zirvesinde (24-26 Haziran) görüşebilirler."

KKTC VE TÜRK DEVLETLERİ TOPLULUĞU: "Macaristan toplantısının nihai bildirgesine baktığınız zaman orada KKTC'nin haklarının korunması bakımından önemli adımlar var. Türk devletleri, KKTC'nin yeri burasıdır, pozisyonları da budur cevabını orada verdi. KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı."

AKKUYU SANTRALİ: "Akkuyu'nun finansmanını farklı şekillerde nasıl halledebiliriz onu da konuştuk. Ortada yaptırımlardan kaynaklı bazı problemler var. Biz de sonuçta sanayi ihracatçısı bir ülkeyiz, bizim enerjiye ihtiyacımız var. Ne kadar çok enerji olursa o kadar ucuz olur, daha rekabet edebiliriz sanayi ihracatında. Dolayısıyla bu bizim için olmazsa olmaz. Akkuyu onlar için de önemli bir proje. Burada birtakım modaliteler var, üzerinde çalışacağız."

KİEV'DE İKİ GÜNLÜK DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya lideri Putin'le görüştüğü Moskova ziyaretinin ardından bugün Kiev'e gidecek. Fidan, iki günlük ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve üst düzey yetkililerle görüşecek. Görüşmelerde, ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacak. Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin rol üstlenmeye hazır olduğu da belirtilecek. Fidan, Kırım Tatarlarının Milli Lideri olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile de bir araya gelecek.

2 HAZİRAN'DA İSTANBUL TEKLİFİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini açıkladı. Rusya'nın, çözüme ulaşılması için memorandum hazırladığına işaret eden Lavrov, "Medinskiy başkanlığındaki heyetimiz, bu memorandumu Ukrayna heyetine sunmaya ve önümüzdeki 2 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır" dedi. Lavrov, Türkiye'ye teşekkür etti.