Türkiye'nin Afrika ile karşılıklı saygı ve stratejik ortaklık temelinde geliştirdiği politika çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'ya gidecek.

İLK DURAK ADVA ANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 14.00 sularında Adis Ababa'ya ulaşması öngörülüyor. Erdoğan'ın programı, Habeşistan-İtalya savaşı sonrası Etiyopya'nın bağımsızlık ve galibiyet simgesi olan Adva Anıtı'nı ziyaretle başlayacak. Cumhurbaşkanı, anıta çelenk bırakmasının ardından resmi temaslarına geçecek.

ULUSAL SARAY'DA RESMİ KARŞILAMA

Anıt ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Saray'da Başbakan Abiy Ahmed Ali tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmede Türkiye-Etiyopya ilişkilerini tüm veçheleriyle değerlendirecek. Ardından heyetler arası görüşmelere geçilerek stratejik iş birliği alanları masaya yatırılacak.

GÜNDEM: EKONOMİ VE BÖLGESEL İSTİKRAR

Afrika Boynuzu ve genel olarak Afrika kıtasındaki bölgesel meseleler ile küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Özellikle Aralık 2024'te Ankara'da imzalanan ve Etiyopya ile Somali arasındaki krizi nihayete erdiren "Ankara Anlaşması" sonrası gelinen son durumun da liderlerin gündeminde olması bekleniyor.

KRİTİK ANLAŞMALAR İMZA ALTINA ALINACAK

Görüşmelerin ardından iki liderin huzurunda çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalanacak. İmza töreninin ardından Erdoğan ve Abiy Ahmed Ali, düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla ziyaretin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna Adis Ababa Uluslararası Kongre Merkezi'nde verilecek akşam yemeğine katıldıktan sonra günübirlik ziyaretini tamamlayarak yurda dönecek.