Kritik durum harekete geçirdi! Bakanlıktan Beyşehir Gölü'ne özel eylem planı

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı Beyşehir Gölü, iklim değişikliğinin etkileri, artan su kullanımı ve kirlilik baskısı nedeniyle kritik bir risk altında.

Tarımsal üretimden içme suyuna, turizmden ekosistem dengesine kadar birçok alanda önem taşıyan gölde su seviyelerindeki hızlı düşüş, bakanlığı harekete geçirdi. İç Anadolu'nun en önemli su rezervi olan göl, son yıllarda yağışların azalması, artan sıcaklıklar ve kontrolsüz su kullanımıyla büyük kayıplar yaşıyor.

Meteorolojik veriler, Türkiye'nin 2024'te son 54 yılın en sıcak yılını, 2025 Temmuz'un ise son 55 yılın en sıcak temmuz ayını gördüğünü ortaya koydu. Ülke genelinde 2025 su yılı yağışları, normalin yüzde 26 altında kalarak son 52 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ULUSAL SU KURULU KARARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında Aralık 2024'te toplanan Ulusal Su Kurulu, kuraklık tehdidi altındaki göller için eylem planı hazırlanmasını kararlaştırmıştı. Bu çerçevede ilk olarak Eğirdir Gölü için plan tamamlanarak Haziran'da kamuoyuna açıklanmıştı. Ulusal Su Kurulu'nun hedefinde ise sırasıyla, Beyşehir, Akşehir, Eber, Bafa, Burdur, İznik, Seyfe ve Sapanca gölleri var.

BEYŞEHİR İÇİN YOL HARİTASI

Beyşehir Gölü'nde hazırlıklar başladı. Maksimum su kotunun teyidi, Beyşehir Çayı'nın akış ve dağıtım kontrolleri, kıyı kenar çizgisi güncellemeleri ve havza sınırlarının belirlenmesi için yerinde incelemeler yapıldı. Ayrıca 25 Temmuz'da düzenlenen atölye çalışmasında; kontrolsüz su çekimleri, yüksek buharlaşma ve iklim değişikliği, göl seviyesindeki düşüşün en kritik nedenleri olarak öne çıktı.

ALINACAK ÖNLEMLER

Hazırlanacak eylem planında öne çıkan başlıca tedbirler arasında; sulama sistemlerinin modernizasyonu, yeraltı suyu kullanımının kontrolü, havzalar arası su transferleri, içme-kullanma suyu şebekelerinde kayıpların azaltılması, kullanılmış suların yeniden kullanımı ve su verimliliği projelerinin hayata geçirilmesi bulunuyor.