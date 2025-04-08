İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2025 Salı / 10 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0124
  • EURO
    41,6681
  • ALTIN
    3642.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! Rus ve ABD heyetleri Türkiye'ye geliyor
Güncel

Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! Rus ve ABD heyetleri Türkiye'ye geliyor

ABD ve Rusya heyetleri, İstanbul'da ikinci kez 10 Nisan Perşembe bir araya gelecek. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tarafının zirveye Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katılacağını bildirdi.

AA8 Nisan 2025 Salı 20:32 - Güncelleme:
Kritik görüşmenin tarihi belli oldu! Rus ve ABD heyetleri Türkiye'ye geliyor
ABONE OL

AA'nın yabancı diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesi 10 Nisan Perşembe günü sabah saat 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yapılacak.

Rus haber ajansı TASS'ın, Rusya Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre ise İstanbul'daki görüşmede Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi olarak göreve başlaması beklenen Aleksandr Darçiyev, başkanlık edecek.

ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapacak.

RUS TARAFI GÖRÜŞMELERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DÜZEYİNDE KATILACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus tarafının görüşmelere Dışişleri Bakanlığı düzeyinde katılacağını bildirmişti.

İlk olarak 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna'daki savaşa son verilmesi gibi başlıkları ele almıştı.

ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti.

Arnavutköy'deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.