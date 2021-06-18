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Güncel

Afganistan önerisi ile ilgili açıklama! ''Müttefikler Türkiye'yi istiyor''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmenin yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada 'Erdoğan-Biden görüşmesi olumlu bir havada geçti. Kabil Havaalanı'nın nasıl korunacağı konusuyla ilgili “Önümüzdeki günlerde görüşmeler sürecek. Müttefikler Türkiye'nin korumasını istiyor” açıklaması yapıldı.

18 Haziran 2021 Cuma 17:16 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 17:56
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Kaynaklar, müttefiklerin talebinin Kabil Havalimanı'nın korunmasının Türkiye tarafından sağlanması yönünde olduğunu belirtti.

Bu konuda ABD yönetimi ile çeşitli düzeylerdeki görüşmelerin önümüzdeki süreçte devam edeceği ifade edildi. Taliban'ın tutumunun da yakından takip edildiğinin altını çizildi.

TRT Haber'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları ayrıca Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kaynaklara göre, olumlu havada geçen görüşmede sorunların çözümü için ortak irade sergilendi.

BİDEN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEK İSTİYOR

ABD Başkanı Biden'ın iki ülke ilişkileri üzerine konuşulacak çok konu olduğunu ve Türkiye'yi ziyaret etme arzusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca Türk tarafının iki ülke arasındaki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefini gündeme getirdiği, Biden'ın da bu hedefe destek verdiği belirtildi.

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