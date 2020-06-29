29 Haziran 2020 Pazartesi 08:26 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 08:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek olan kabinenin öncelikli başlığı normalleşme takvimine göre 1 Temmuz sonrası atılacak adımlar olacak. Son toplantısı 9 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde, aradan geçen 20 günde yaşanan gelişmeler gözden geçirilecek.

NORMALLEŞME TAKVİMİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen normalleşme takvimi toplantıda ele alınacak. Yeni Şafak'ın haberine göre, 1 Temmuz’da normalleşme kapsamında atılacak adımların görüşülmesi beklenirken, 1 Haziran’da hayata geçirilen kontrollü normalleşmenin de sonuçları masaya yatırılacak. Bu kapsamda vakalarda yaşanan dalgalanma başta olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabine üyelerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Koca’nın sunumunda artan vaka sayıları ve alınan önlemlerle ilgili değerlendirme yapması öngörülüyor.

LİBYA VE AKDENİZ MASADA

Libya ve Akdeniz’de yaşanan gelişmeler de gündeme gelecek başlıklar arasında. Kısa bir süre önce Libya’ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temaslarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Libya’da meşru hükümeti ile yapılacak yeni iş birliklerinin de bu kapsamda gündeme gelmesi bekleniyor.

HAREKATLARIN ANALİZİ

Suriye ile Irak’ın kuzeyi ve yurt içinde terörle mücadelede gelinen nokta da kabinenin başlıkları arasında. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gerçekleştirilen son operasyonlar hakkında kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kartal ve ardından karadan başlatılan Pençe- Kaplan operasyonlarının sonuçlarının ele alınması bekleniyor. Yurt içinde terör örgütü yapılanmasına karşı alınan başarılar da toplantı da gündeme gelecek.