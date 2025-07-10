AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli detaylar paylaştı. Sürecin, Türk toprakları dışındaki Süleymaniye bölgesinde yarın başlayacağını belirten Çelik, sürecin üç ana kategoride silah bırakma üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE EŞSİZ MODEL

Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelede köklü ve dünyada konuşulan özgün bir modele sahip olduğunu söyledi. Batı ülkelerinde Türkiye'ye yönelik çifte standartlara dikkat çekerek, DEAŞ saldırılarına karşı gösterilen dayanışmanın PKK saldırılarında görülmediğini vurguladı.

SÜREÇTE KAYIT VE DOĞRULAMA MEKANİZMASI

Süleymaniye'de yarın başlayacak silah bırakma sürecine, DEM Parti'den bir heyetin ve yabancı basının da çağrıldığını aktaran Çelik, kayıt işlemlerinin yapılacağını ancak esas doğrulamanın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüleceğini kaydetti.

3 ANA KATEGORİ VE DEVLET PROJESİ

Terörle mücadelede sert güç unsurlarının yanı sıra yasal düzenlemelerin de sürece katkı sağladığını belirten Çelik, üç ana kategoride silah bırakma ve terör örgütünün çözülmesine yönelik bir devlet projesi yürütüldüğünü ifade etti.

TAM KONTROL TÜRKİYE'DE, ÜÇÜNCÜ GÖZ YOK

Ömer Çelik, sürecin tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde olduğunu, üçüncü bir gözün yer almadığını ve tüm gelişmelerin Cumhurbaşkanına raporlanacağını dile getirdi. Sürecin haftalar veya aylar sürebileceğini ancak büyük sapma yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.

KRİTİK GÜNE SON 1 GÜN... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CUMARTESİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü vereceği mesaj için "Tarihi bir konuşma olacak" diyen Ömer Çelik, konuya ilişkin şu detayları aktardı:

Yarın bu silah bırakma gerçekleşmesi halinde de sayın Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı Kızılcahamam kamp açılışında geleneksel yaptığı konuşmada bu gelinen nokta ve bundan sonraki ilk konuşmasını yapacak bu kapsamlı ve derin bir konuşma olacak tabii ki...