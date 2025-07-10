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  • Kritik güne son 1! Ömer Çelik açıkladı… Cumartesi günü neler olacak?
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Kritik güne son 1! Ömer Çelik açıkladı… Cumartesi günü neler olacak?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldığı bir canlı yayında terörsüz Türkiye hedefine değinerek PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili “3 ana kategori” detayı verdi. Öte yandan Çelik, tüm Türkiye'nin beklediği cumartesi gününe ilişkin önemli bilgiler aktardı. Çelik, bir önceki yayınında, “Cumhurbaşkanımız cumartesi günü önemli açıklamalarda bulunacak tüm Türkiye'yi bu konuşmayı dinlemeye davet ediyorum.” demişti.

HABER MERKEZİ10 Temmuz 2025 Perşembe 21:24 - Güncelleme:
Kritik güne son 1! Ömer Çelik açıkladı… Cumartesi günü neler olacak?
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli detaylar paylaştı. Sürecin, Türk toprakları dışındaki Süleymaniye bölgesinde yarın başlayacağını belirten Çelik, sürecin üç ana kategoride silah bırakma üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİNDE EŞSİZ MODEL

Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelede köklü ve dünyada konuşulan özgün bir modele sahip olduğunu söyledi. Batı ülkelerinde Türkiye'ye yönelik çifte standartlara dikkat çekerek, DEAŞ saldırılarına karşı gösterilen dayanışmanın PKK saldırılarında görülmediğini vurguladı.

SÜREÇTE KAYIT VE DOĞRULAMA MEKANİZMASI

Süleymaniye'de yarın başlayacak silah bırakma sürecine, DEM Parti'den bir heyetin ve yabancı basının da çağrıldığını aktaran Çelik, kayıt işlemlerinin yapılacağını ancak esas doğrulamanın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüleceğini kaydetti.

3 ANA KATEGORİ VE DEVLET PROJESİ

Terörle mücadelede sert güç unsurlarının yanı sıra yasal düzenlemelerin de sürece katkı sağladığını belirten Çelik, üç ana kategoride silah bırakma ve terör örgütünün çözülmesine yönelik bir devlet projesi yürütüldüğünü ifade etti.

TAM KONTROL TÜRKİYE'DE, ÜÇÜNCÜ GÖZ YOK

Ömer Çelik, sürecin tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin kontrolünde olduğunu, üçüncü bir gözün yer almadığını ve tüm gelişmelerin Cumhurbaşkanına raporlanacağını dile getirdi. Sürecin haftalar veya aylar sürebileceğini ancak büyük sapma yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.

KRİTİK GÜNE SON 1 GÜN... CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CUMARTESİ MESAJI

Çelik, silah bırakma sürecinin başlaması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü kamp açılışında kapsamlı ve derin bir değerlendirmede bulunacağını, bu sürece dair ilk önemli açıklamanın o konuşmada yapılacağını aktardı.

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