İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 99 şüpheli hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas, 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'konutu terk etmeme' adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Murat Abbas savcılığa 'etkin pişmanlık' yasasından faydalanarak itiraflarda bulundu. Abbas ifadesinde, Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İBB Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı Ertan Yıldız'ın Dijital Müze Projesi'ni yüklenen firmadan 13 milyon 250 bin lira açıktan para aldığını, para transferini de Barış Kılıç'ın gerçekleştirdiğini söyledi. Abbas 2024 seçimleri öncesinde de CHP'nin kampanyası için medya fonu oluşturulduğunu, sadece Kültür A.Ş.'den buraya 9-10 milyon TL aktarıldığını ifade etti.

ADRESE TESLİM İHALE

Murat Abbas'ın 'etkin pişmanlık' kapsamında itiraflarda bulunduğu Dijital Deneyim Müzesi projesi ile ilgili ihaleler dikkat çekti. İstanbul Kültür AŞ, 18 Aralık 2023 yılında iki aylık 'Müze endüstriyel ekran ve video Wall hizmet alım işi' başlıklı hizmet alım ihalesini yaptı. Pazarlık usulü mal alımı adrese teslim ihalenin yaklaşık maliyeti 63 milyon 500 bin TL olarak belirlendi. İhaleyi tek katılımcı olarak 25 bin TL sermayeli Erdoğan Sinemacılık ve Filmcilik LTD. isimli şirket teklif verdi. Firma ihaleyi 57 milyon TL sözleşme bedeli ile aldı.

Abbas ifadesinde, 29 Şubat 2024 yılında açılışı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan Dijital Deneyim Müzesi'nin projede kullanılan teknolojinin eski olduğunu fark ederek şüphelendiğini de belirtti. Abbas, İBB Teftiş Kurulu'na resmi dilekçe ile denetim yapılmasını istediğini söyledi.

FAAL BİNAYA ELEKTRİK TESİSATI

Dijital Deneyim Müzesi ile ilgili yapılan iki ihale daha dikkat çekti. Kayıtlara göre faal olan bir binaya yapılan müze için 15 Şubat 2024'te de 24 milyon 475 bin 966 TL maliyetle elektrik malzemesi alım ihalesi yapıldığı görüldü. Pazarlık usulü yapılan ihaleyi Tenax Mühendislik İnşaat Sanayi ve Tic. Ldt. adlı şirket 22 milyon 844 bin 430 TL bedelle aldı. Müze için 49 milyon 51 bin 746 TL bedelle "Çelik Konstrüksiyon Mal Alımı" ihalesi yapıldı. O da diğer iki ihale gibi pazarlık usulü yapılırken ihaleyi Uğursa Yapı İnşaat LTD. adı şirket 46 milyon 232 bin 941 TL'ye aldı.