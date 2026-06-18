Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan bildiriye göre, toplantıda, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliği ile bekaya yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.

Bildiride, "Ülkemizin ve bölgemizin istikbali bakımından kritik önem taşıyan Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerine ulaşılması maksadıyla yürütülen çalışmalar değerlendirilmiş, milletimizi ve komşularımızı terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü irade teyit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ele alındığı, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin mutlak surette muhafazası hedefiyle atılan adımların kararlı bir şekilde sürdürüleceğinin altının çizildiği kaydedilen bildiride, "Türkiye'nin garantör ülke sıfatıyla Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu vurgulanarak, KKTC'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldubittiye müsaade edilmeyeceği kaydedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

İran ile ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği belirtilen bildiride, "Sürecin akamete uğratılmamasının önemi­ne dikkati çekilmiş, Türkiye'nin, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabalara etkin katkı sunmayı sürdüreceği belirtilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Suriye'de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında katedilen mesafenin memnuniyetle karşılandığının ifade edildiği belirtilen bildiride, Suriye'nin birlik ve bütünlüğünün tahkimi ile kalkınmasına yönelik gayretlere olan desteğin devam edeceğinin altının çizildiği kaydedildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs ile Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren ve Lübnan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğüne kasteden İsrail yönetiminin mütecaviz eylemlerinin, bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtilmiştir. Uluslararası toplum, İsrail yönetiminin evrensel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan ısrarlı tutumu karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir. Irak'la her alanda tesis edilen stratejik nitelikli işbirliğinin, yeni Irak hükümetiyle de sürdürülmesine yönelik güçlü irademiz teyit edilmiş, Irak'taki istikrar ve güvenlik ortamının muhafazasına olan desteğimiz vurgulanmıştır."

Toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durumun ele alındığı aktarılan bildiride, şunları kaydedildi:

"Çatışmaların tırmanmasının ve başta Karadeniz olmak üzere mücavir bölgelere yayılmasının mesuliyetini taşıyan taraflara, adil ve kalıcı bir barış için bir an evvel adım atma çağrısında bulunulmuştur. Afrika kıtası genelindeki gelişmelerin seyri değerlendirilmiş, Türkiye'nin, dost ve kardeş Afrika ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası ile kıtada barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik desteğini sürdüreceği kaydedilmiştir. Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin kuvvetlendirilmesi doğrultusunda kaydedilen güncel gelişmeler ele alınmıştır."