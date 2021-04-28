28 Nisan 2021 Çarşamba 10:16 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:04

Dün, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'da kaldığı eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TRT Haber'in haberine göre, soruşturmayla ilgili yeni bir detay da ortaya çıktı. Özer'in kaçış planını aslında önceden planladığı tespit edildi. Türk ve Arnavut ekipler, Özer'in martta Arnavutluk vatandaşı olan bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı.

Telefonda görüştüğü kişinin İstanbul'a geldiği, Özer'in yanında bir süre kaldığı, yaklaşık 1 ay sonra da, yeniden irtibata geçerek Tiran'a kaçtığı belirlendi.