Kritik toplantı sonrası ilk açıklama! ''Suriye'yi Türkiye'den ayrı görmüyoruz''

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunması için Şam ile diplomatik temaslar sürüyor.

İki ülkenin üst düzey güvenlik ve diplomasi bürokrasisi, iş birliği ve güncel gelişmeleri ele almak üzere Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın katılıyor.

Suriye'den ise Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Milli Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme bulunuyor.

ASKERİ EĞİTİM MUTABAKATI DA GÜNDEMDE

Toplantıda, terör örgütü SDG/YPG'nin Şam yönetimiyle entegrasyon süreci ile İsrail'in bölgede artan saldırgan tutumunun önlenmesi gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor.

İki ülke yetkilileri, son olarak 13 Ağustos'ta Ankara'da benzer bir toplantı yapmıştı. Görüşmede, Türkiye ve Suriye savunma bakanlıkları arasında 'Askeri Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanmıştı.

Bugünkü toplantıda, söz konusu mutabakatın takibi de değerlendirilecek.

BAKAN FİDAN: SURİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ, TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİNDEN AYRI GÖRMÜYORUZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye halkının özgürlüğe kavuşmasının ardından Suriye ile her alanda ve düzeyde kapsamlı temasları sürdürüyoruz. Suriye'nin kazanımlarının korunması ve ilerletilmesi için yakın eş güdüm ve iş birliğimizin daha da güçlendirilmesi konusunda Suriyeli kardeşlerimizle mutabıkız.

Bu anlayışla, iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Savunma Bakanları ve İstihbarat Başkanları olarak bugün Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, ilişkilerimizin stratejik boyutlarını tüm yönleriyle ele almamıza imkan tanıdı.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak güvenliğinin tam anlamıyla temin edilmesi için atılabilecek ortak adımları ele aldık. Somut planlamalarımızı kapsamlı ve ayrıntılı şekilde değerlendirdik.

Suriye yönetimi karşı karşıya olduğu zorlu sınamaların üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahiptir. Suriye'nin güvenliğini, Türkiye'nin güvenliğinden ayrı görmüyoruz. Bu yolda, Suriyeli kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

