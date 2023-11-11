Kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'dan barış çağrısı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek.

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmak üzere bugün Riyad'ı ziyaret edecek.

Zirvede, İslam aleminin temsilcileri, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede katılımcılara hitap edecek.

Ayrıca Erdoğan'ın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ "GAZZE" KONULU İKİ ZİRVE BİRLİKTE YAPILACAK

Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin bugün Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün Riyad'da yapılması planlanan ortak zirveye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bugün yapılması planlanan olağanüstü Arap Birliği ve İİT zirvelerinin olağanüstü Arap-İslam zirvesi olarak düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Bu kararın, Gazze ve Filistin topraklarının tanık olduğu benzeri görülmemiş gelişmelere karşı ortak bir tutum sergilemenin ve Arap ve İslam ülkelerinin iradesini ortaya koymanın gerekliliğine binaen ve Arap Birliği ve İİT'yle yapılan istişareler sonucu alındığı belirtildi.

Filistin ve Suudi Arabistan, birkaç gün önce Gazze konusunda liderler düzeyinde acil bir Arap Birliği zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuş, ardından da yine Suudi Arabistan, İİT'yi benzer bir toplantıya çağırmıştı.