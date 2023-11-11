İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Kasım 2023 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,559
  • EURO
    30,5484
  • ALTIN
    1777.26
  • BIST100
    7771.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'dan barış çağrısı yapacak
Güncel

Kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'dan barış çağrısı yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere Riyad'a gidecek. Toplantıda yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede katılımcılara hitap edecek.

11 Kasım 2023 Cumartesi 08:38 - Güncelleme:
Kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'dan barış çağrısı yapacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek.

İletişim Başkanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen "İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"ne katılmak üzere bugün Riyad'ı ziyaret edecek.

Zirvede, İslam aleminin temsilcileri, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede katılımcılara hitap edecek.

Ayrıca Erdoğan'ın toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ "GAZZE" KONULU İKİ ZİRVE BİRLİKTE YAPILACAK

Suudi Arabistan, Gazze'deki gelişmeleri görüşmek üzere yapılacak Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerinin bugün Riyad'da tek bir zirvede birleştirileceğini duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36. gününe girerken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından bugün Riyad'da yapılması planlanan ortak zirveye ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, bugün yapılması planlanan olağanüstü Arap Birliği ve İİT zirvelerinin olağanüstü Arap-İslam zirvesi olarak düzenlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Bu kararın, Gazze ve Filistin topraklarının tanık olduğu benzeri görülmemiş gelişmelere karşı ortak bir tutum sergilemenin ve Arap ve İslam ülkelerinin iradesini ortaya koymanın gerekliliğine binaen ve Arap Birliği ve İİT'yle yapılan istişareler sonucu alındığı belirtildi.

Filistin ve Suudi Arabistan, birkaç gün önce Gazze konusunda liderler düzeyinde acil bir Arap Birliği zirvesi düzenlenmesi çağrısında bulunmuş, ardından da yine Suudi Arabistan, İİT'yi benzer bir toplantıya çağırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.