Güncel

Kritik zirveye ilk değerlendirme... Barrack: Destansı bir görüşmeydi

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Barrack “destansı” tanımlamasıyla görüşmenin tarihe geçeceğini belirtti. Öte yandan Barrack, merak edilen F-35 konusuna ilişkin de açıklama yaptı.

25 Eylül 2025 Perşembe 21:25
Kritik zirveye ilk değerlendirme... Barrack: Destansı bir görüşmeydi
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Barrack, CNN Türk'e verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesinin güzel geçtiğini aktardı.

"DESTANSI BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Tom Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında yaklaşık 2,5 saat süren görüşmeyi "destansı" şeklinde niteledi.

F-35 SİNYALİ

"Haziran ayında F-35 meselesinin yıl sonuna kadar çözülebileceğini söylemiştiniz bu yönde mi ilerliyorsunuz?" sorusu üzerine Barrack, "Yanılmıyorsunuz, bu toplantıdan çok yakında haber alacaksınız" diyerek F-35 sinyalini verdi.

SDG MÜZAKERELERİ: HERKES ŞU AN HAZIR

Öte yandan Barrack, "SGD müzakereleri sürüyor görüşmeler karmaşık ama herkes şu an hazır. Şara rejimi de burada nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini iyi biliyor" ifadelerini kullandı.

