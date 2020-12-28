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Kritik ziyaret öncesi Türkiye'den Rusya açıklaması: Bölgesel konularda işbirliği içindeyiz

Dışişleri Bakanı, Rus mevkidaşıyla Soçi'de gerçekleşecek buluşmada Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'ın masaya yatırılacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Bölgesel konularda da farklı taraflarda da olsak Rusya ile işbirliğimiz var. Suriye'de farklı taraflardayız fakat ASTANA süreci ile başlayan işbirliğimiz devam ediyor.' dedi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:12 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 14:47
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN RUSYA ZİYARETİ

Rusya ile birçok alanda işbirliğimiz var. Bölgesel konularda da farklı taraflarda da olsak Rusya ile işbirliğimiz var. Suriye'de farklı taraflardayız fakat ASTANA süreci ile başlayan işbirliğimiz devam ediyor. Libya'da da farklı taraflardayız fakat Libya'da da ateşkesin kalıcı olması için Rusya ile üst düzey çalışmalarımızı sizlerle paylaştık. Azerbaycan-Ermenistan meselesini de ele alacağız. Azerbaycan'ın sınır güvenliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde olması lazım. Bu konuda da geleceğe dönük atılacak adımları ele alacağız.

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