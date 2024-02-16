Kriz gözler önüne serildi! CHP seçim videosunda tartışılan isme ambargo

CHP, yerel seçimlere yönelik olarak propaganda videosunu akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Bozbey'e kadar birçok ismin yer aldığı videoya Lütfü Savaş'ın dahil edilmediği görüldü.

Kentsel dönüşüme karşı mücadelesiyle bilinen Savaş'ı geçtiğimiz haftalarda yeniden aday gösteren parti yönetimi, Hatay'daki büyük protesto sonrası endişeye kapılarak alternatif arayışına başlamıştı.

"SAVAŞ'I ADAYLIKTAN ÇEKEBİLİRİZ"

Yaşanan son gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamaları bir kez daha gündeme geldi.

Videonun paylaşıldığı günün sabahında Lütfü Savaş'ın adaylıktan çekilebileceğini ilk kez dile getiren Özel, "PM'den aldığımız yetki aday çekme ve yeniden aday göstermeyi de içeriyor. Savaş'ın daha ilerisinde bir aday görürsek çekebiliriz. Bunu Lütfü Bey de anlayışla karşılar" ifadelerini kullandı.