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Kriz ve stratejik öncelik

S-400’lerin konuşlandırılacağı yer ile ilgili de son değerlendirmeler yapılıyor. Sistemin konuşlandırılacağı yer, risk sıralaması ve stratejik önceliklere göre belirlenecek. Önceliklere göre belirlenecek bölgeler içinde Gaziantep- Şanlıurfa, Mersin-Anamur öne çıkıyor.

  • ŞERİFE GÜZEL ANKARA
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İlk etapta gelen iki rampanın yerleştirileceği bölge, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince belirleniyor. Bölgenin seçilme gerekçeleri ve seçilen bölge, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onayından sonra o bölgeye sevk edilecek. 

Öncelik Suriye ve terörle mücadele olursa, sistemin Gaziantep- Şanlıurfa civarına yerleştirilmesi söz konusu. Bu bölgeler, ABD’nin olası bir Suriye’ye asker gönderme ve bölgeye hava saldırısında bulunma durumuna karşı görev yapacak. Risk sırlamasına göre Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki doğal kaynak rezervleri ve buradaki Türkiye’nin haklarının korunmasında elinin güçlendirilmesi de öncelikli değerlendiriliyor. Bu durumda da Mersin-Anamur bölgelerinin tercih edilebileceği belirtiliyor.

Sistemin konuşlandırılacağı yer ile ilgili değerlendirmeler yapılırken, normal koşullarda Türkiye’nin sanayisinin bel kemiğini oluşturması, nüfusun büyük bölümünü barındırması ve Boğazlar gibi stratejik bir önemi barındırması bakımından İstanbul’un tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.  İstanbul’da NATO kapsamında daha önce konuşlandırılmış füzelerin bulunduğu ve hala boş duran tepelerin S-400’ler için de kullanılabileceği belirtiliyor.  S-400 hava savunma sistemleri hareketli bataryalar olduğu için riski yoğunlaşan bölgeye kaydırılabilecek. Örneğin Suriye’de sükunet sağlanır ve güvenlik tehlikesi geçerse buradan alınıp başka bölgelere götürülebilecek. Sisteminde 600 kilometrelik radara sahip olacak olan S-400’lerin rampası, herhangi bir sokağa bile konuşlandırılabilecek özelliğe sahip. 

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