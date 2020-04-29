Kuaförler açılacak mı? Kuaförlere ‘koronavirüs' modeli

IHA 29 Nisan 2020 Çarşamba 10:09 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:51

Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Covid-19) Türkiye’de yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlandı. Hastalığın yayılma hızının önüne geçilmesiyle normal hayata geçiş yani normalleşme adımlarının teker teker atılması planlanıyor. Bu çerçevede salgın tedbirleri kapsamında yaklaşık bir buçuk aydır kuaförler alınan kararla kepenk indirmişti.

Kısım kısım normalleşmenin konuşulmaya başlamasıyla İstanbul Kadın Kuaförleri ve Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası (İKKMO) Başkanı Ali Haydar Alkoç, kadın kuaförlerinin virüs döneminde bir takım önlemlerle hizmete başlamak istediğini belirtti. Alkoç, salonların günde en fazla 8 müşteriye belirlenen kurallar kapsamında hizmet sağlanabileceğini dile getirdi.

Alkoç, "Kuaför salonlarının açılması sırasında meslektaşlarımız çok dikkatli bir şekilde çalışırken aradaki mesafeyi korumak kaydıyla maske ve benzeri önlemlerin alınması kaydıyla günde 5 ya da 8 kişiye servis yapılabilir" dedi.