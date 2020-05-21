Kuaförler arefe günü açık mı? Kuaförlerin arefe günü bayram öncesi çalışma saatleri son dakika açıklandı

21 Mayıs 2020 Perşembe 15:15 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:15

Bayram öncesi kuaföre gidip saçlarını ve güzellik bakımlarını yaptırmak isteyenler, kuaförler arefe günü açık mı 2020? sorusunun cevabını arıyor. İçişleri Bakanlığı bayramda sokağa çıkma yasağı genelgesinde kuaförlerin Arefe günü açık olup olmayacağına dair detaylar yer alıyor. Bayramda sokağa çıkma yasağının 81 ile uygulanacak. Bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanacağı Arefe gününde kuaförlerin açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki kuaförlerin ve berberlerin bayram öncesi çalışma saatlerini açıkladı. Peki Arefe günü kuaförler açık mı 2020? İşte kuaförlerin bayram öncesi çalışma saatleri...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Bayramda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika yayınlandı. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bayramda berberlerin ve kuaförlerin açık olup olmadığı İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde yer alıyor. Bayramda ve Arefe gününde kuaförlerin açık olacağı çalışma saatleri haberimizde.

KUAFÖRLER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Kuaförler Arefe günü açık olmayacak. Bayramda ve Arefe gününde sokağa çıkma yasağı olacağı için kuaförler arefe günü açık olmayacak.

BERBERLER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, kuaförlerin bayram öncesinde 20 Mayıs Çarşamba ve 21 Mayıs Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar hizmet vereceğini söyledi. 23 Mayıs Cumartesi günü (Arefe günü) kapalı olacak kuaförler, 22 Mayıs Cuma günü ise saat 23.00'a kadar açık olacak.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı öncesi, berber, kuaför, güzellik salonları ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Yerlikaya, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin 20 Mayıs Çarşamba ve 21 Mayıs Perşembe günleri gece 02.30'a kadar, 22 Mayıs Cuma günü ise 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceğini belirtti.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluğun fazla olacağı değerlendirilerek, 09.00-21.00 olan çalışma saatlerinin 20, 21 ve 22 Mayıs'ta 09.00-24.00 olarak belirlendiği kaydedildi.